27歲女曬成「深黑烏骨雞」！營養師激推「這些食物」：可以白回來



▲夏天曬得黑嚕嚕，好想變白該怎麼吃，營養師這樣推薦。（圖／南投醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「一白遮三醜」！但炎熱酷暑一出門，沒擦防曬、撐陽傘做好防護，超容易曬成「深黑烏骨雞」！南投一名27歲女子近日到小琉球渡假，不僅曬傷，還一連黑了好幾個色階，讓她超擔心直問「白得回來嗎」？營養師推出幾樣美白法寶，吃對了由黑轉白不是夢。

南投醫院黃淑敏營養師表示，除了事前塗抹防曬乳外，還能多攝取富含維生素A、D、C、E含量高的食物。維生素A可有效預防皮膚上皮細胞的分化、損傷及角化。可保持皮膚的完整性及避免水分蒸發，防止曬後的皮膚粗糙。以動物性食物來源，包含牛乳、奶油、乳製品、蛋、肝臟類食物等。



黃淑敏解釋，植物的β－胡蘿蔔素是維生素A的前驅物質，吃進身體之後會轉變成維生素A。而含β－胡蘿蔔素為主的植物性食物包括紅、白蘿蔔、菠菜、花椰菜、蘆筍、南瓜、芒果等。維生素D可強化血管細胞，使血管更有彈性，不易老化。牛豬雞肝、奶油、蛋黃、乳製品、鮪魚、沙丁魚、小魚乾及魚肝油等食物皆富含維生素D。



▲堅果類富含維生素E，可保護皮膚細胞健康。（示意圖／Pixabay）

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至於維生素E則是抗氧化劑，黃淑敏分析，其可保護身體脂肪酸與脂蛋白不被氧化，防止皮膚粗糙及乾裂，保持皮膚細胞的健康。維生素E多含於植物油中，如大豆油、小麥胚芽油，其他還有堅果類，如杏仁、花生、葵花子、核桃等及穀類中的全麥製品，其中以小麥胚芽的含量最高，吸收率也較高。

維生素C可幫助人體組織細胞膠原的形成並參與組織的修補及生長，可維持血管壁的彈性，幫助供給皮膚養分，避免皮膚受紫外線傷害，加速曬傷後皮膚的癒合。還可保持皮膚彈性防止皺紋產生，美白皮膚及清除有害物質，避免皮膚老化。維生素C多含於蔬果中，蔬菜類以深綠色蔬菜含量最豐富，水果則為柑橘類。



▲蔬果及蛋白質中也富含維生素B群。（圖／南投醫院提供）



黃淑敏補充說明，除了上述以外，另外像是維生素B群也有相同的功效，多含在蔬菜、水果、五穀雜糧、豆魚蛋肉、堅果與種子類食物中。可保護皮膚油脂正常分泌，保留皮膚因日曬而流失的水分，防止皮膚乾燥及乾癢。這些維生素可以促進皮膚細胞健康、維持細胞間保濕、還原黑色素等作用，對皮膚的美容功能關係密切，非常具有影響性。

此外，近年來氣溫屢創新高，黃淑敏也提醒民眾，除了多攝取上述的食物以外，水分也要攝取足夠，才能美麗及快樂地度過炎熱的夏天。