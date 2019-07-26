兒剛滿18！窮爸存錢送機車...當晚遭撞飛「心臟撕裂」 他一句話惹淚崩



▲少年騎著父親送的生日禮出遊，卻不幸被撞身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

生命無常，突如其來的意外常讓人措手不及！一名少年在18歲生日當天，騎著父親為他存錢買的摩托車出遊，卻不幸與汽車對撞，一路CPR送醫，因強烈撞擊導致心臟嚴重撕裂傷。醫師向少年父親坦言，弟弟若生命跡象再不穩，CPR也救不回，心臟裂傷更大，甚至肋骨斷裂。只見他先是不發一語站在病床邊，後來心痛講出「一句話」讓醫師至今印象深刻。



救與不救常常讓患者家屬陷入兩難！外科醫師鍾雲霓在《醫師好辣》節目中指出，本來罹患慢性病或癌末患者，進行醫療決定時對家屬來說可能沒那麼痛苦，突如其來的意外反殺得家屬措手不及，尤其是年輕人。她分享印象深刻的個案，一名家境不太好的18歲弟弟，父親為了給他驚喜，存錢買了輛機車當做他的生日禮物，當晚與朋友出遊時卻不幸與汽車對撞，一路CPR送進醫院。



▲醫師轉述少年父親一句話，心中滿是不捨。（示意圖／取自《醫師好辣》Youtube）

鍾雲霓說，少年心臟有非常大的撕裂傷合併心包膜填塞，急救後生命跡象仍不穩，護理師說，「弟弟應該撐不過今晚。」要她告知家屬。只見會客時間一到，少年爸爸擔心卻靜靜地站在病床尾，醫師向他解釋病況，因弟弟心臟撕裂上無法修補，若狀況一差再CPR只會讓裂傷更大、出血更嚴重，對弟弟沒好處，「爸爸把我整套聽完後，還是沒有講話」，一個大男人默默站在那。

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鍾雲霓不捨的說，「我到現在還沒辦法忘記，爸爸嘆了一口氣，說醫生你講的我全都知道，這件事來得太突然，我昨天買了一台機車給他，看著他開開心心跟朋友出去，今天再見面時是這個樣子。」爸爸心痛接著說，「我沒有辦法這樣放棄他。」求醫師給父子倆一點時間相處。看著他難過情緒，醫師也走不開，兩人一起站在病床邊，看著生命監視器的線不穩定的跳著，直到會客時間結束。

到了晚上，弟弟又發生一次生命跡象不穩，爸爸最終也難過地簽了「不急救」同意書。鍾雲霓感慨地說，覺得當時自己因為年輕，無法多安慰爸爸，「對爸爸來說他一定很內疚，好像替孩子做了一個不救他的決定，我應該跟他多說一點，其實你做了這決定是送他能夠順利去當天使，並不是阻礙他能夠再活過來的機會。」