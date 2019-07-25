70%男討厭爆乳妹！初次約會「最雷穿著Top3」曝光　安全牌也GG了



▲女生認為男生應該會喜歡的爆乳裝，卻意外讓70%的男網友反彈。（圖／交友App《iPair》提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



出社會覺得交朋友變難了？許多網友紛紛轉往交友App拓展交友版圖。當單身者和網友日夜談心準備從虛擬轉進現實世界時，初次見面「怎麼穿」可是一門大學問。聊天交友App《iPair》針對網友首次見面心得進行的調查發現，有90%的女生不能接受男生背心＋短褲；反觀男性，則有70%表示會被「OO裝」嚇到，你穿對了嗎？

有沒有第2次約會就看穿著！調查發現，有80%的網友表示第一眼印象定生死，尤其是初次約會穿著很重要，講求休閒但不能隨便，有90%女生無法接受自己精心打扮，對方竟是吊嘎配短褲；但過分隆重也不妥，對於穿西裝褲＋白襯衫赴約的男生，本想展現對這場約會的重視，但卻被80%的女生打槍，認為好像在跟客戶約會超有壓力。第3名則是白T搭牛仔褲，看似安全卻陷阱多多，仔細檢視領口、腋下是否沾有黃橙橙汗漬，或是超破裂牛仔褲，小心讓60%女生心中默默打叉。



▲在女生眼裡，男生赴約穿得太正式容易讓人有壓力。

輕奢精品是許多小資女可輕鬆入手，並可強調自我質感的物品，但女生赴約時，背著名牌包或是首飾配件，容易讓50%的男生誤會是拜金女，甚至萌生打退堂鼓的念頭。至於女生該怎麼穿，大多數男生表示，喜歡小清新、可凸顯個人氣質的穿搭風格，甚至以素色樣貌更顯平易近人。

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一般女生認為本可以展現曲線的露肚背心，或是可秀出傲人身材的低胸爆乳裝，卻意外的被70%的男網友認為「絕對會破壞第一印象」，不僅如此，誇張的圖騰和花樣的服飾也會讓人超想扣分。此外，男生們也認為，自以為很潮、很酷的「嘻哈裝扮」也讓人想「謝謝再聯絡」，網友們表示母湯再來！