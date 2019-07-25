▲這4種人不適用！減肥新寵「綠咖啡」，食藥署強制標警語。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

「綠咖啡」號稱能減肥、消脂，近年來被大量用於保健食品中，為了怕民眾攝取過多咖啡因，造成身體危害，食藥署今（25）日起規定，使用綠咖啡萃取物作為原料的食品，須加註孕婦、12歲以下孩童不得使用的警語，違者最高處300萬元罰鍰。

今日公告的「食品原料綠咖啡萃取物之使用限制及標示規定」，規範「綠咖啡萃取物」作為食品原料使用時應符合之相關規定，包含原料來源、採取部位、型態、製造方式、每日食用限量及標示規定。

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食藥署表示，供食品原料使用的綠咖啡萃取物又稱「綠原酸」是由「Coffea arabica」及「Coffea canephora」未烘焙乾燥種子經萃取製得，每日食用限量為400毫克，如綠咖啡萃取物所含咖啡因含量為0.05%以下者，其每日食用限量始得為1500毫克。

此外，使用綠咖啡萃取物作為原料的食品，應標示「十二歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」之警語字樣。

食藥署表示，該項標示規定今起上路，凡經查獲食品使用之原料不符合前述規定者，得依食品安全衛生管理法第47條及第48條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。