「苗栗苑裡」每5人就1人有C肝！地毯式篩檢治療率已達8成

▲為達到2025年根除C肝目標，相關單位積極推動篩檢。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

C肝是國人肝癌殺手之一，為了達到2025年根除C肝目標，相關單位也積極在推動C肝大規模篩檢，也發現苗栗苑裡鎮是C肝最高盛行區。肝病防治學術基金會今（25）日也公布最新篩檢和治療率調查，以苑裡鎮來看，在篩檢的1,329中人，陽性個案共249名，陽性率達18.7%，相當於每5人就有1人罹患C肝，但在積極推廣下，治療率已達8成。

肝基會去年初至今年6月底期間，針對國內C型肝炎高盛行區，包含苗栗縣苑裡鎮、嘉義縣阿里山鄉、嘉義縣東區與西區，並結合雲嘉南、高屏多個偏鄉社區等六縣市共28個鄉鎮，實施「『類』地毯式篩檢活動 」，替民眾進行免費肝病抽血篩檢。

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執行長楊培銘教授說明，107年總篩檢人數7,034人，篩檢成果共發現713位C型肝炎抗體陽性個案，其中有半數、357人的血液中檢出C肝病毒，應立即接受治療，但當時因健保給付條件設限，治療率僅37.3%。而108年總篩檢人數6,000人，共發現603位C型肝炎抗體陽性個案，其中同樣有近半數、279人的血液中檢出C肝病毒，但治療率已提高至71.3%。

▲藝人王彩樺也是C肝患者，積極接受治療後已治癒。（圖／記者趙于婷攝）

其中盛行率最高的苗栗縣苑裡鎮共計1,329人接受篩檢，發現C型肝炎抗體陽性個案人數高達249名，C肝抗體陽性率高達18.7%，相當於當地每5人就有1人為曾經罹患過或現在為C肝患者；其中需接受C型肝炎全口服藥物治療者共計136名，透過個管師協助，治療率已達8成以上。

而對於治療率提升，楊培銘說，有很大關鍵是因為今年1月健保給付C肝全口服抗病毒藥物不再有條件限制，只要病人經診斷確認為C型肝炎病毒慢性感染者，皆可用藥治療。

國健署副署長賈淑麗也提醒，目前政府成人健檢提供民國55年或以後出生、且年滿45歲以上民眾，終生一次免費C型肝炎檢查，符合條件的民眾可多善加利用；另外，今年6月也已放寬原住民免費肝炎篩檢服務年齡限制，從原本滿45歲才能做調整為40歲到60歲即可檢查，未來也會視情況持續調整或放寬篩檢等政策。