▲醫療觀光拚起來！25家機構共組「新南向暨兩岸特色醫療聯盟」。（圖／台灣新南向暨兩岸特色醫療聯盟提供）

記者嚴云岑／台北報導

帶動醫療觀光財，業者自己動起來！由諾貝爾眼科院長張朝凱醫師發起的「台灣新南向暨兩岸特色醫療聯盟」，今年10月將前往東南亞地區推廣國際醫療，12月再前往大陸進行兩岸特色醫療交流，共計25家醫療機構參與，預計可為台灣觀光醫療開拓出更多商機。

近年來政府力推國際醫療，2018年已有10家醫療機構共組「海峽兩岸特色醫療聯盟」與外貿協會一同往中國大陸及東南亞推廣特色醫療，今年參與機構更高達25家，提供服務囊括紋繡美容、再生醫學、皮膚科、整形外科、耳鼻喉科、家醫科及植髮。

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「台灣新南向暨兩岸特色醫療聯盟」於2019年6月29日諾貝爾眼科機構院長張朝凱醫師領軍簽署，除了原有的美麗爾診所、玩美牙醫集團、生基生殖醫學中心、吳明珠中醫診所之外，還新增了新增璦美爾機構、秀冠植髮診所、亞妮詩整形外科、于賓診所等15家機構，並邀請台灣私立醫療院所協會吳明彥秘書長，中華經濟研究院副執行長李淳博士擔任聯盟顧問。

外貿協會組長張雅嬋表示，外貿協會多年來積極推動台灣醫療服務，建立台灣國際醫療品牌形象與知名度，目前除了在醫院層級推動一國一中心，建立醫療產業鏈，未來也將積極協助基層醫療院所，透過協會國內外的推廣平台，搭起台灣與東南亞國家間的橋樑。

張朝凱醫師也表示，此次新成立的「台灣新南向暨兩岸特色醫療聯盟」，希望可以助政府「醫」臂之力，除國際人士來台做觀光醫療的服務，也冀望組織能持續壯大，目標在今年底可以涵括達30家特色醫療目標，「醫」起滾出台灣經濟熱潮。