每日配戴超過8小時？安內母湯！「高用眼族」不可不看的隱眼常識

圖、文／波仕特線上市調網提供

每年暑假是隱形眼鏡的選購旺季，不過，你都在意哪些功能呢？專家說：「材質」才是對眼睛較好的選購關鍵。一份「國人隱形眼鏡認知與使用習慣調查」，主要針對18~45歲有配戴隱形眼鏡習慣的民眾所做的調查，發現消費者在選購隱形眼鏡的考量依序為：舒適度、其次為高透氧、高含水量。其中幾乎大部分的民眾（98.3%）都選擇軟式隱形眼鏡，覺得乾澀與血絲是最常見的困擾，這其實是眼睛求救的訊號，因此專家建議：使用頻率一周超過四天、一天配戴時間8小時（含）以上的高度用眼族，應該注重隱形眼鏡的材質，可選擇高保濕、高透氧的矽水膠材質隱形眼鏡鏡片，以確保眼睛健康，並且必須要由專業驗光師來驗光。



▲2019國人隱形眼鏡平常配戴隱形眼鏡時重視的因素。

另外，炎炎夏日很多人喜歡整天躲在冷氣房，容易覺得眼睛好乾。這是因為鏡片的水分會因蒸發而減少。鏡片含水量愈高，水分流失愈快；薄的鏡片又比厚的鏡片失去的快，因此，減少的水份只有全靠淚液來補充，所以眼睛就會開始出現乾澀不舒服的狀況。因此選擇隱形眼鏡時，不論是透氧率、含水量都不是越高就越好。建議民眾配戴隱形眼鏡前，除了先經過醫師、專業人士的評估建議，也需考慮：材質、度數、角膜弧度、淚液穩定性…等，再來選擇適合自己的隱形眼鏡產品。

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中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁表示，目前坊間的隱形眼鏡類別包含：軟式跟硬式兩種。其中軟式隱形眼鏡由於配戴的舒適度較高。因此這次調查中、幾乎大部分民眾(98.3%)都選擇軟式隱形眼鏡。但軟式隱形眼鏡服貼在角膜上時，就像「海綿」一樣會吸水，戴久了，眼睛就容易覺得乾巴巴。目前坊間已經有新科技研發出的矽水膠產品，除了突破含水量限制外，同時具備高透特氧特性，在歐美國家已經是多數消費者會選擇的主流產品。

▲中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁提醒國人：隱形眼鏡配戴需要經專家諮詢。

乾澀與血絲 眼睛求救的訊號

每周四天以上 每次超過8小時 高用眼族尤要當心

台灣近視人口比例高，多數眼鏡族為求舒適與美觀，總會以隱形眼鏡來替代傳統眼鏡。根據近期波仕特一份針對國人隱形眼鏡認知與使用習慣調查發現，有超過三成(36.1%)的民眾每天會使用隱形眼鏡，使用時間大約都落在8小時左右，且超過五成(55.9%)選擇使用日拋。這個部份也反應在民眾保養習慣行為困擾的調查中，有近三成的愛訪者覺得每天清洗保養很麻煩，為了一勞永逸會選擇使用日拋型產品。

此外，有近七成的人在配戴時容易出現眼睛乾澀的問題，其次是異物感(33.2%)與眼睛出現血絲(29.6%)等狀況。中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁博士長期觀察國人使用行為表示：許多民眾憑廣告、或直接在藥妝店選購隱形眼鏡，但隱形眼鏡鏡片是直接與角膜接觸，每個人的角膜形狀都不盡相同，所以隱形眼鏡與框架眼鏡相較，除了選購前要由專業驗光把關外，材質挑選上尤其要小心。



▲2019國人隱形眼鏡平常配戴隱形眼鏡時的主要困擾。

歐美隱形眼鏡配戴新趨勢

解決「缺水」、「透氧」困擾 科技『矽水膠』全新解方

目前坊間除了一般人常使用的水膠鏡片外，還有新科技的矽水膠鏡片問市。矽水膠材質主要的特點是在不依靠水分子的情況下提升透氧量。矽水膠材質藉由加入「矽」分子，在材質間產生天然孔隙，讓氧氣自由通過，所以矽水膠鏡片可以突破水膠透氧量的限制，進而提升透氧量至超越一般水膠，提供角膜足夠的透氧量，而且極保濕柔軟、配戴感舒適。難怪近年來，矽水膠鏡片已在歐美市場上佔有一席之地。

蕭清仁特別提醒：使用頻率一周超過四天、一天配戴時間8小時（含）以上的民眾，應該選擇高保濕、高透氧的矽水膠材質隱形眼鏡鏡片，以確保眼睛健康。另外，若是無法經常或準確清潔鏡片的民眾，則建議可以選擇日拋型鏡片，避免因為清潔不當而對於眼睛健康造成傷害。