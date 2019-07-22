食材亂疊交叉污染！北市稽查「3大轉運站」周邊餐廳...高達101家不合格

▲亂將食材交疊擺放恐釀交叉污染。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

暑假是旅遊旺季，北市大型轉運站人潮明顯增加，對此，台北市衛生局也特別針對「台北轉運站、市府轉運站和南港轉運站」3處周邊餐飲業者進行稽查，結果多達101家衛生不符規定，衛生缺失項目前三名依序為「器具設備不潔、餐飲從業人員未辦理健康檢查、操作流程交叉汙染」，複查均已改善完畢。

衛生局衛生稽查科李慧芝科長說明，稽查重點依據食品良好衛生規範準則，針對「人員衛生」、「作業場所」、「製程安全」、「食材管理」、「食品業者登錄」等面向進行稽查，初查結果統計衛生缺失前三項目，有38家器具設備不潔、30家餐飲從業人員未辦理健康檢查、25家操作流程交叉汙染。

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▲台北市衛生局針對三大轉運站周邊餐廳進行稽查。（圖／記者姜國輝攝）

▲衛生局稽查發現，業者亂將食材交疊擺放、食材也沒加蓋。

另外，為保障消費者權益，也依據「百貨公司暨轉運站之美食街餐飲櫃位，其餐飲製作場所及庫存區管理應符合臺北市食品安全自治條例第12條之規定」，查核轉運站內餐飲業者是否定期檢查製作場所及庫存區食品有效日期、完整標示及明顯區隔報廢區及退貨區等自我管理情形，初查結果計54家業者不符規定，目前複查也已改善完畢。

衛生局再次呼籲，業者要確實掌握「4要1不」餐飲衛生管理，包括「設備器具要乾淨」、「從業人員要體檢」、「食品業者要登錄」、「庫存食材要檢查」、「食品製程不汙染」；同時也提醒消費者，夏天為病媒、微生物容易滋生季節，外出飲食，更應注意餐飲場所環境衛生，相關訊息都可至衛生局網站及食藥粧網路地圖查詢。

▲▼冰箱結霜未清和設備不潔。