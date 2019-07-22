北市最新10大死因「慢性病佔7項」　癌症連續47年居冠！

▲台北市衛生局公佈107年北市十大死因，癌症蟬聯47年冠軍。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（22）日公佈107年北市十大死因，癌症蟬聯47年冠軍，十大癌症死因仍以「肺癌」和「大腸癌」分別連續33年及5年蟬聯首席及次席。另外，統計中慢性疾病佔7項，包括「癌症、心臟病、肺癌、腦血管疾病、糖尿病、腎臟疾病和下呼吸道疾病」，每100人中約有64.3人死於慢性疾病。

衛生局統計室沈忠憲主任說明，107年臺北市民死亡人數為1萬8,050人，較上年增2.4%，死亡者平均年齡為76.4歲，較全國73歲為高，依WHO世界標準人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口317.6人，較上年增0.3%，近10年則平均年降1.4%，並低於全國標準化死亡率415.0人，是全國22縣市中除金門縣與連江縣之外，標準化死亡率最低的縣市。

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癌症連續47年穩坐十大死因之首，進一步分析十大癌症死因，仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為2.結腸、直腸和肛門癌、3.肝和肝內膽管癌、4.女性乳房癌、5.前列腺（攝護腺）癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌。

▲統計發現，心臟病等慢性病佔了十大死因中的七項。

十大死因中慢性疾病有7項（占64.3%），而惡性腫瘤（占29.0%）仍居首位，其餘依序為心臟疾病（占16.6%）；肺炎（占9.0%）；腦血管疾病（占6.4%）；糖尿病（占3.8%）；腎炎、腎病症候群及腎病變（占3.4%）；慢性下呼吸道疾病（占2.8%）；事故傷害（占2.5%）；敗血症（占2.5%）；高血壓性疾病（占2.1%）。

沈忠憲強調，癌症已分別蟬聯37年國人死因第1名與47年北市十大死因之首，若想預防癌症，一定要落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳；另外，國健署也有提供「乳癌、口腔癌、子宮頸癌和大腸癌」篩檢，符合資格的民眾要善加利用。

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