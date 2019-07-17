日夜沈迷網路3年！16歲男「焦慮憂鬱全上身」：同學一直在說我壞話

▲一名高一學生長年沈迷網路，出現網路成癮。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

即將升高一的小均從小六開始玩網路遊戲玩到大，日夜顛倒沉迷網路世界，幾乎不睡覺，且對同學出現敵意、看到同學在聊天就覺得他們在說自己壞話，父母驚覺有問題才帶到醫院就醫，檢查發現小均出現失眠、憂鬱、焦慮情況，並轉介心理科治療，也確定是網路成癮引起。

臨床心理師許雅惠指出，就臨床心理的角度來看，網路成癮僅是青少年問題的冰山一角，是什麼原因讓孩子沉迷網路，逃避現實生活、人際、學業？這背後未被滿足、需要被協助的心理需求更該被注意，而透過問診也發現，小均覺得自己長期被忽略，加上成績不佳導致低自尊，而選擇網路世界逃避現實。

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許雅惠說，少年常見的心理需求包括課業挫折、人際關係、同儕霸凌、家庭失去功能、低自尊、情緒困擾、衝動控制差、自我認同等，網路世界對這些孩子而言，能夠隱蔽現實，成為躲避困難的處所，時間一久，有些孩子會不願意面對現實壓力，選擇沉浸在虛無世界裡，扮演自己想要的角色。

臨床上可透過「認知行為治療」幫助患者，引導患者及家屬有病識感後，就能進一步讓患者察覺自己的心理需求並進行認知行為治療。而小均透過治療，並聯合父母、學校老師，陪伴小均找到興趣與抒壓管道，一年時間下來，今年順利脫離網路成癮。

許雅惠提醒，2018年世界衛生組織正式將網路遊戲障礙症列為精神疾病，而電子產品的高強度聲光刺激易造成腦部不穩定，太早接觸電子產品的孩子容易因此影響生活，輕則失眠、重則情緒失調，如緊張、注意力不集中、對人有敵意等，因此網路成癮的預防要從小做起，了解孩子的喜好、探索各種的休閒活動，長大遭遇壓力時，自然不會逃到網路世界裡。