月經來別做！子宮頸抹片前「這5件事母湯」…誤踩紅線＝白忙一場



▲子宮頸抹片可降低6至9成的子宮頸癌發生率與死亡率。（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

子宮頸癌是女性好發的癌症項目之一，然而，根據國健署資料指出，子宮頸抹片檢查可降低6至9成的子宮頸癌發生率與死亡率！王立文婦產科診所施俊宇醫師說明，規律接受子宮頸抹片檢查可望早期發現細胞異常癌變，及早治療治癒率可高達99%以上！然而，施醫師也提醒，進行子宮頸抹片前要留意5點須知，就能僅花短短6分鐘為自己的健康把關囉！



▲做子宮頸抹片檢查前5件事該避，以免影響結果判讀。（圖／健談授權提供）

由於子宮頸癌是一種進程緩慢的癌變，從細胞病變到癌症發生可長達十年之久，因此規律接受子宮頸抹片檢查將可及早發現癌前病變，若能及早治療即可避免癌變，且子宮頸原位癌的治癒率更是高達99%以上！

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依照國民健康署建議，年滿30歲以上有性行為的女性應至少每三年接受子宮頸抹片檢查一次，透過細胞檢查，以期能早期發現癌蹤。施俊宇醫師指出，子宮頸抹片檢查需要小量採樣位於子宮頸處上皮細胞，經由細胞染色檢查，以觀察是否有可疑的癌細胞存在；因此，在接受抹片檢查之前，要特別注意以下幾點須知，以免影響檢查結果判讀：

1. 抹片檢查須避開月經期間；

2. 抹片檢查前應避免沖洗陰道；

3. 檢查前應避免放置陰道塞劑；

4. 檢查前建議避免盆浴、泡溫泉或游泳；

5. 檢查前一晚不要有性行為。

然而，施俊宇醫師提醒，子宮頸抹片檢查結果異常並不代表一定就是癌症，需請醫師進一步檢查方能確認；此外，抹片檢查結果也存在有偽陰性的可能，因此若感到不適或有異狀時仍應積極就診為佳。

子宮頸抹片相關問題，建議諮詢「婦產科」

諮詢專家：王立文婦產科診所施俊宇醫師

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