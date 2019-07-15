好想談戀愛！原來「這4朵桃花」一直圍繞在身邊…你錯過了嗎？



▲好想談戀愛卻遲遲沒對象嗎？不妨從身邊的人開始找尋。（示意圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

對別人來說「愛情來得太快就像龍捲風！」沉浸在粉紅泡泡裡看的單身狗好羨慕嗎？心想自己的戀情總是「來無影，去無蹤」。認真想要脫魯，千萬別坐以待斃，另一半不會平白無故從天而降，必須要主動出擊才能提升你擺脫單身的機會。港媒《Cosmopolitan》提醒網友們，想要談戀愛真的不難，其實「這4朵桃花」一直在你身邊徘徊，只是你忽略了而已。

1.曾經追過你的對象

或許你對曾經追求你的人連看都不看一眼，但世上真的因一見鍾情交往伴終生的情侶又有多少呢？感情可以靠時間慢慢培養，或許剛見面還未萌生愛意，但一切別太早下定論，不妨從交朋友的心態先約會，讓感情慢慢加溫，很多人都是從友情昇華變愛情的。

2.老同學或老同事

雖然已經過了一起唸書考試、或是工作的階段，但倆人在分開後依舊保持聯繫，偶爾還是會互相關心彼此的近況，也不妨趁著這機會多了解對方。其實能夠在分開後仍惦記著對方，代表有一定的好感度，此時不妨多想些話題，脫魯的機會就在眼前了。



▲透過朋友介紹的對象大多「有品質保證」。（示意圖／視覺中國）

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3.朋友介紹的對象

出了社會後就只剩下玩交友App認識異性了嗎？其實多參加朋友的聚會也是個不錯的選擇，不僅能結交新朋友、開拓自己的交友圈外，還能從朋友身邊認識條件還不錯的單身男女，讓自己「多一個選擇」，且有了朋友的背書與探過對方底細，可以降低遇上渣男、渣女的機會，確保自己不受傷。

4.友達以上戀人未滿

能夠成為異性閨蜜，友情裡或多或少參雜著愛的成分，這些對你無怨無悔付出的好閨蜜，對你一定也有某程度的愛意，只是為了不想破壞長時間建立的關係，因此選擇維持現狀。如果你有幾分把握對方對自己有意思，那麼不妨多製造相處機會，偶爾來點私密話題，隨著相處模式改變，天雷勾動地火的瞬間讓閨蜜變情侶。