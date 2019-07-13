變肥不是太會吃！專家曝「讓你胖死6原因」…別在這4位置吃飯





▲你是否曾疑惑過，自己明明就是小鳥胃卻瘦不下來？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



還在為了鏟不掉的肥肉苦惱嗎？許多人瘦不了，都把原因歸咎於「吃進的熱量」上，精確著計算每一斤、每一克，就怕多吃一口飯身上會多長出一塊肥肉。但其實想要控制體重，別只顧著算熱量，因為吃得太鹹也會變胖。根據陸媒《生命時報》報導，採訪專家盤點出「讓你發胖」的6個原因，原來在這幾個地方吃飯也容易胖。

報導中採訪中國農業大學食品科學與營養工程學副教授范志紅、中國註冊營養師陳然，統整出讓人發胖的6個因素，你就是這樣變肥的嗎？



1.吃太鹹也會發胖

《美國臨床營養學雜誌（AJCN）》近期發布研究指出，吃太鹹也是造成肥胖和超重的危險因素。該項研究邀請日、中、英、美國的受測者每天多吃1公克鹽巴，發現額外變胖的風險增加21%、4%、29%及24%。

研究人員認為，高鹽分的攝取會導致口渴和刺激食慾，讓人吃進更多熱量，提升增胖風險，但背後影響機制目前仍有待進一步研究。

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依據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽）。鈉攝取一旦超標，長期恐導致口乾舌燥、水腫、頭痛及腦袋不靈光，還可能影響腎功能。

2.開燈睡覺

《美國醫學會雜誌（JAMA）》刊出研究指出，睡覺時關掉一切「人造光源」有助減肥，像是關掉電視、小夜燈等等。研究發現，愛在房間看電視，或開燈睡覺的女性增胖5公斤的機會上升17%。

過去就有不少醫師指出，睡覺環境的燈光會影響睡眠品質，這是因為光照會改變人體入眠時間，影響荷爾蒙、褪黑激素的分泌，睡眠不足也會讓人食欲大增，體重也在不知不覺中飆升。

3.吃飯吃太快

日本岡山大學研究發現，和喜歡吃油膩、吃太飽的進食習慣相比，愛「狼吞虎嚥」的人的體重會明顯上升。研究指出，在熱量水平差別不大的情況下，吃飯速度快與吃飯速度正常的相比，肥胖風險高出4.4倍，且男生比女生影響還要大。





▲不喜歡曬太陽，難以合成維生素D，小心越來越胖。（示意圖／Pixabay）



4.不愛曬太陽

體內維生素D濃度不足，跟肥胖、體脂肪的囤積有關！美國南加州大學專家指出，一旦體內缺乏維生素D，恐導致脂肪囤積於肌肉內，但因為維生素D僅在陽光下合成，因此平時愛過夜生活、喜歡熬夜的夜貓族，都可能變成胖子。

5.周末愛睡覺

美國科學家研究指出，周末喜歡補眠的人不僅有損健康，還會變胖。研究人員指出，平時上班睡不飽的人靠著周末瘋狂補眠，通常會比持續睡不夠的人吃進更多垃圾食物，不但讓身材往橫向發展，就連罹患糖尿病的機會也大幅上升。

6.常在這4個地點吃飯

美國《健康生活》雜誌指稱，吃飯的地點也會影響身材，尤其這4個地方讓你越吃越胖。

1.車內

邊開車邊吃東西，為了避免雙手油膩膩握方向盤，因此常常狼吞虎嚥，吃得快又多。

2.廚房內

一踏進廚房就受到食物包圍，最後吃的比預期的還要多，尤其冰箱前是個「肥坑」，直接打開冰箱包裝袋取出食物食用，讓你一瞬間忘了自己吃了多少。

▲在電視前邊看邊吃，激起食慾越吃越多。（圖／達志／示意圖）

3.電視機前

飢腸轆轆的夜晚，電視裡的廣告激起食慾「超罪惡」。

4.辦公桌前

為了維持高效率，很多上班族中午不敢外出，只好買個便當在辦公桌前邊工作邊快速吃飯，這會使大腦難以記下你所吃進的食物，最後還會容易餓，因而嗑下更多食物。