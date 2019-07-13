高達6成網友近視＋散光！準分子雷射手術「不接觸眼球」詢問度暴增

▲台灣網友約6成罹患近視與散光問題，當中高達7成網友想進一步諮詢準分子近視雷射手術，改善視力。（圖／記者湯興漢攝影，下同）



生活中心／台北報導



炎炎夏日，臉蛋上的汗水油光不斷累積，近視族戴眼鏡難免容易滑落，出門運動還得替換隱形眼鏡，如果清潔不乾淨引發角膜感染，後續治療更麻煩！因此，許多民眾轉而求助視力雷射矯正，希望藉由手術一勞永逸。《ETtoday新聞雲》 最新民調「近視雷射手術」顯示，台灣網友約6成罹患近視與散光問題，當中高達7成網友想進一步諮詢準分子近視雷射手術。

根據2019年《ETtoday新聞雲》近視雷射手術需求報告調查顯示，具有近視的網友中，同時罹患近視加散光的比例高達66.2%，平均近視300～599度，目前有73.0%網友願意考慮接受準分子近視雷射手術，解除日常生活中戴眼鏡的諸多不方便。

不過，當中有3成網友則完全不考慮做手術，原因在於擔憂留下手術後遺症，高達57.3%認為存有「失明」風險，52.8%網友認為做完雷射「視力依然看不清楚」，48.1%網友則害怕「乾眼症」影響生活品質。





▲「智能零接觸近視雷射Smart transPRK」主打器械零接觸手術，無疼痛感。

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近視雷射大致區分成掀角膜瓣與不掀瓣的手術，針對手術過程的疑慮，濰視近視雷射中心顧問醫師林友祺說明，傳統不掀瓣PRK雷射手術會用鈍刀來刮除角膜上皮，破壞後再進行雷射；然後，最新的視力矯正技術「全智能零接觸近視雷射Smart transPRK」全程採用準分子進行近視雷射手術，主打手術時器械零接觸，利用高達1050赫茲雷射脈衝，無須掀開角膜瓣，不僅視力恢復更快，角膜保留的厚度多也較安全，一次手術大約1至2分鐘，完整改善近視與散光問題。





▲濰視近視雷射中心顧問醫師林友祺，建議民眾接受近視雷射治療前，術前要做完善的檢查，採納醫師團隊的專業評估，選擇合適的矯正方式。



重訓、戶外路跑活動風行，能夠享受流汗燃燒熱能的快感！眼鏡族每次運動要替換隱形眼鏡，空氣中的髒污附著在鏡片上，若沒有即時處理乾淨，就會爆發眼睛紅癢與疼痛的感染病徵。現年25歲的IVY，雙眼近視大約400度，因工作緣故平均一天配戴隱形眼鏡12小時，常常有異物感，每回出國到海島國家度假，必須準備瓶瓶罐罐才敢衝海邊，「隨身保養液、隱形眼鏡專用人工淚液等，一天替換兩次隱形眼鏡真的麻煩。」



IVY最後決定進行全智能零接觸近視雷射手術，除了過程不感到疼痛，術後3個月就恢復到水潤清晰的狀態，現在不需配戴隱形眼睛，從事各種戶外活動運動、游泳都非常輕鬆方便。

濰視近視雷射中心顧問醫師林友祺提醒，近視雷射手術並非每個人都適合，高度近視、自體免疫疾病及天生角膜較薄的人所引發的併發症風險高，建議民眾接受近視雷射治療前，術前要做完善的檢查，例如：眼部深層構造檢測，基本視網膜、角膜厚度等，病患應採納醫師團隊的專業評估，慎選合適自己的矯正方法，同時呼籲民眾平常就需配戴太陽眼鏡、撐傘對抗紫外線，做好視力保護。

