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「好多人傳生辰八字」狂問一事　醫：搞得我像算命

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近日麻疹疫情引起不少人恐慌。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國內發生麻疹群聚疫情，還有確診者足跡公布示警，引起民眾恐慌搶打自費麻疹疫苗。對此，小兒科醫師王韋力也分享最近這波現象。

王韋力在臉書說，「唉，最近每天都好多人傳生辰八字給我，問需不需要打麻疹疫苗，搞得我好像算命的一樣～」

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對此，許多網友留言，「可以轉副業了」、「另一種的專業」、「有打過可以不用打，沒打過現在大概也打不到，也請把疫苗留給不到一歲的小朋友。優先應該要打的是流感疫苗。」

▲▼疾管署呼籲兩類高風險對象優先接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR) 。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署建議，2類高風險對象接種麻疹疫苗。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署說明2類高風險對象要怎麼接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)。（圖／疾管署提供）

疾病管制署表示，目前應評估自費接種麻疹疫苗優先對象有2類人，都是1981年（含）以後出生，第一種是醫護人員檢驗無抗體者，第二種則是要前往麻疹流行地區的民眾，若經醫師評估後接種；此外，台灣民眾常去的日本、韓國不是麻疹流行區，前往時不用特別打疫苗。

疾管署解釋，依據國內麻疹血清學調查，1981年以前出生者，大多因為自然感染而有麻疹抗體；且依國外針對接種疫苗世代研究顯示，雖有少數個案因接種疫苗產生的抗體衰退而感染，惟其感染後症狀較輕，且傳染力明顯低於未曾接種疫苗者，因此近幾年國內麻疹群聚事件均為有限制傳播，國內發生較大規模疫情風險低。

此外，疾管署呼籲讓高風險族群優先接種，公費疫苗是提供滿12個月以及滿5歲的幼兒（共2劑MMR），進行常規預防接種。

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關鍵字： 麻疹 疫苗 王韋力

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