他泡澡胸痛昏厥「眼睛上吊、吐白沫」　醫示警急性心肌梗塞4徵兆

▲許先生（中）突發心肌梗塞，太太（左）緊急呼救119，在消防醫療團隊合作下搶救回來，右為收治許先生的北醫附醫心內醫師蕭卜源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

50多歲的許先生，泡澡時突然左胸口與左上臂劇烈疼痛，原以為是中暑或者太過疲勞，便請太太幫他刮痧，覺得稍有舒緩後又再泡澡，竟然就這樣失去意識，家人發現他時眼睛上吊、口吐白沫，緊急送醫確定是突發心肌梗塞。台灣心肌梗塞學會指出，每年約有1萬7千人罹患心肌梗塞，心肌梗塞是一個與時間賽跑的疾病，提醒民眾若有有胸痛，胸悶，合併冒冷汗和或喘氣症狀，要立即連絡119。

台灣心肌梗塞學會攜手北市政防局，北市衛生局、台北醫學大學附設醫院及中華民國心臟基金會於今（14）日召開「Team Taiwan 救心馳援 守住每顆心」記者會。台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科醫師黃群耀指出，根據衛生福利部112年統計，心臟疾病是國人第二大死因，其中心肌梗塞的致死率持續攀升，且發病年齡有年輕化趨勢，每年約有1萬7千人罹患心肌梗塞。

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而心肌梗塞發作的黃金救治時間極為關鍵，黃群耀指出，其中涉及三個重要的環節，包括全民急救知識普及、消防救護人員即時取得病人心電圖，提供醫師迅速判讀、連絡後送醫院，透過超前佈署讓病人抵達醫院後，即有萬全準備的醫療團隊順利接手搶救。

患者許先生順利康復後，今日以案例身份現身記者會，分享在消防救護單位與醫療院所攜手合作下成功搶救的經驗。許先生說，去年7月10日時，他覺得不舒服有點中暑而去泡澡，泡澡到一半症狀加劇，請太太幫忙刮痧之後情況一度舒緩，他就再回去泡澡，邊滑著手機，一邊覺得有點累，就這樣失去意識。後續太太聽到浴室中傳出休克時的囈音，一看他已經昏厥，眼睛上吊、口吐白沫，趕緊即撥打119。

▲台灣心肌梗塞學會攜手北市政防局，北市衛生局、台北醫學大學附設醫院及中華民國心臟基金會召開「Team Taiwan 救心馳援 守住每顆心」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

收治個案的北醫附醫心臟內科醫師蕭卜源表示，救護人員到場後發現心跳停止，立即CPR並使用AED電擊搶救，到院後醫療團隊快速啟用葉克膜爭取搶救時間，並進行緊急心導管手術打通堵塞的冠狀動脈與用藥，經密集治療與康復計劃支持，住院約一個月才康復，目前已經重返工作崗位。許先生說，自己再醒過來已經是十多天後，才知自己身處加護病房，若不是家人、消防、醫療團隊，他現在就沒有機會站在這裡。

屏東基督教醫院副院長、台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春表示，105年起推動1月19日台灣心肌梗塞日，今年正式邁向第10年，持續呼籲民眾保心秘訣「心痛喘、盜冷汗、卡緊叫、救護車」，有胸痛，胸悶，合併冒冷汗和或喘氣症狀，要立即連絡119，119就是救心專線。心肌梗塞是一個與時間賽跑的疾病，經由正確就醫方式，為自己和他人爭取黃金救治時間，搶救心肌梗塞病友。

亞洲大學附設醫院內科部主任、台灣心肌梗塞學會秘書長王宇澄強調，平日掌握急救技能並提高健康警覺，是守護生命的第一步，他也提醒，心肌梗塞來得突然且無預警，常見症狀包括胸痛、左臂或背部疼痛、呼吸困難等。一旦出現上述症狀，立即撥打119，若現場有AED設備，應迅速使用，並進行高品質CPR以爭取寶貴的搶救時間。