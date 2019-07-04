不掀角膜瓣！台灣引進「零接觸近視雷射」手術　醫師指出3點優勢

▲台灣近視率高，為了拋開戴眼鏡的不便，估計上百萬人接觸過雷射近視手術，希望矯正視力問題。（圖／記者湯興漢攝，下同）



生活中心／台北報導

台灣近視率高，為了拋開戴眼鏡的不便，估計上百萬人接觸過雷射近視手術，希望矯正視力問題！雷射近視手術問世20年來，型態大致分成傳統雷射屈光角膜切削術（transPRK）、全飛秒近視雷射（SMILE）以及廣泛流行的飛秒雷射手術（LASIK），各項手術優劣不同，因此術前眼部深層構造檢測，基本視網膜、角膜厚度需經過醫師判斷後再進行矯正，避免引發長期併發症的機率。全智能零接觸近視雷射手術Smart transPRK器械零接觸的特性，過程無需掀開角膜瓣，雷射的過程最快1分鐘就能夠完成雷射矯正，能夠保留最多角膜厚度，更能穩定視力度數。

濰視近視雷射中心顧問醫師林友祺說明，多數人用眼習慣不良或先天遺傳因素，全是造成近視的原因！水晶體和睫狀肌的調節力過度負荷，導致眼軸、水晶體曲度過大和增長，原本的角膜弧度越來越彎造成屈光不正，視力則會越來越模糊。



她以LASIK飛秒雷射手術為例，先用準分子雷射削切角膜厚度，最後把角膜瓣蓋回去，如果角膜復原期生長不平整，容易發生度數回退問題，誘發乾眼、眩光等併發症，長時間需要靠人工淚液滋潤。





▲▼濰視近視雷射中心顧問醫師林友祺指出，全智能零接觸近視雷射手術Smart transPRK，過程無須掀開角膜瓣。

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醫師林友祺指出，濰視近視雷射中心引進全智能零接觸近視雷射Smart transPRK三項特點降低傳統雷射手術的安全疑慮，第一是不掀角膜瓣，器械零接觸進行手術，不用手術刀劃傷眼球表層，運用高達1050赫茲雷射脈衝，提升手術的安全性，同時避免角膜瓣可能產生的所有併發症。第二，手術不破壞角膜神經層，避免術後產生嚴重乾眼症；第三是角膜厚度保留最多，度數能夠穩定，術後也不易有乾眼症並減少圓錐角膜發生的風險。

現年25歲的Ivy，雙眼近視大約400度，工作緣故需要配戴隱形眼鏡12個鐘頭，導致眼睛容易乾澀乾癢，「每天會準備兩副隱形眼鏡輪替，常常有異物感。」即便點人工淚液、眼藥水也無法改善，認為大部分診所諮詢問題都很避重就輕，經過幾番比較與諮詢，傳統雷射術後恢復期長又要重塑角膜，讓怕痛的她非常怯步，最後在去年7月選擇進行全智能零接觸近視雷射手術，Ivy表示過程不會感覺到疼痛，術後3個月修復期漸漸讓雙眼回到水潤狀態，最佳視力順利恢復至1.0，目前已經不用再靠人工淚液舒緩眼睛不適，同時改善散光問題。





▲▼濰視近視雷射中心眼部構造檢測項目16項，能夠深入眼球底層幫助患者暸解眼睛狀況。





近視雷射手術並非每個人都適合，醫師林友祺強調，天生角膜較薄的人所引發的併發症風險高，另外重度乾眼症、高度近視合併散光或自體免疫疾病、疤痕體質患者也不太合適，Smart transPRK治療範圍則是200～800度患者，高度近視者要依照角膜厚度等條件評估。有些民眾做近視雷射手術前未能謹慎，並未進行眼部構造深層檢查，導致術後產生不良後果，傷害到眼角膜，濰視近視雷射中心諮詢健全，包含角膜內皮細胞、角膜地形圖、斷層掃描視網膜等16項檢查項目。

醫師林友祺提醒，近視雷射手術前，為了確保檢查的數值與近視雷射手術後預期的度數一致，若本身有配帶軟式隱形眼鏡者應停止配戴1個星期，硬式隱形眼鏡停戴時間則應延長至1個月，保障檢查的數值與術後預估的結果相輔，以免近視度數大幅變動影響手術。術後恢復期間，大約3天時間眼睛會流淚及畏光，第一個月眼睛則容易乾澀，必須定期回診按時點眼藥水，期間應避免出入灰塵、髒污較多的地方，建議少接觸刺激性的飲食與菸酒。

近視雷射原理是由眼球內部角膜去矯正視力，無法改善眼球結構老化與視神經病變問題，例如：老花眼、黃斑體疾病等，醫師林友祺提醒，年紀過40歲或高度近視，每年應該定期做眼球檢查，另外出門謹記防曬及戴太陽眼鏡、撐傘的措施，用眼30～50分鐘至少休息10分鐘，養成平日眼睛保護習慣。