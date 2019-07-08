跨時代新技術「結構線性拉提」54歲重回如少女般澎潤膚肌

▲抗衰老是近年熱門的美容保養話題！最新技術「結構式線性拉提」結合解剖學理念，幫助恢復臉部緊緻彈潤的迷人風采。（圖／記者林敬旻攝，下同）



生活中心／台北報導

抗衰老是近年熱門的美容保養話題！歲月是把殺豬刀，美麗會隨年紀及外在因素產生改變，當紅女明星們各個駐顏有術，澎潤光澤的閃耀程度令人羨慕，愛美族除了花大錢買保養品，求助醫美管道反而更省力，因此越來越多人選擇做臉部線雕找回年輕自信！關於女人最擔心的「鬆垮」問題，傳統拉皮手術效果明顯，但臉部表情容易僵硬不自然，且術後保養與復原非常漫長，醫美新技術「結構式線性拉提」結合解剖學理念，不需經過開刀即可從皮膚、骨頭、肌肉、脂肪、韌帶五個面向，全方位對抗肌膚老化問題。



臉部衰老無可避免，五官線條一旦失守，近距離接觸不僅看到皺紋，疲憊老態的輪廓更會影響整體氣場。光澤診所院長王朝輝醫師表示，老化是立體架構掉下來的結果，臉部組織：骨頭、肌肉、脂肪、皮膚和韌帶五個面向所綜合鬆弛的問題，門診常見嘴邊肉鬆垮、兩頰下垂困擾；目前市面較廣為人知的非侵入性療程包含皮秒雷射、電波與音波拉提，但一般的埋線拉提技術只在筋膜層表面提升，並沒有深入筋膜層以下的組織進行修補，因此維持時間平均1～2年，許多民眾會擔心不夠力。

▲結構式線性拉提透過解剖學的組織定位，研究出筋膜層以下的「間隙」可充分被運用在拉提技術。



另外，侵入式的療程「傳統拉皮手術」運作原理是在淺層脂肪下方的筋膜層進行修皮重建，但組織周圍環繞豐富的神經血管，破壞性較大，弊多於利。



「傳統拉皮技術僅能做到單面拉提，從耳後開刀把皮層向上拽，6個立體面向要拉很高，五官線條才會達到緊致狀態。」王朝輝醫師指出，隨著年齡增長，臉部肌肉組織與脂肪壁會逐漸萎縮下垂，膠原蛋白也明顯感受歲月摧殘，傳統拉皮手術因內部組織沒有充分拉提，只是表皮層拉扯，視覺會給人不自然、過度緊繃的感覺，後續復原時間至少3個月，部分敏感體質患者也容易引起蟹足腫等副作用。



王朝輝醫師解釋，結構式線性拉提透過解剖學的組織定位，研究出筋膜層以下的「間隙」可充分被運用在拉提技術，它是當人體做臉部表情、打哈欠時互相擠壓的迴旋空間，當空間越大、臉部線條跟著鬆垮，然而細縫中是沒有存在神經血管，因此利用定位技術找到間隙，使用可吸收的線材，例如PLLA 3D聚左旋乳酸製成「鈴鐺線」，將肌膚與內部組織多面向一起拉提，改善臉型輪廓線條，達到較優的支撐幅度，同時促進膠原蛋白增生，恢復臉部的緊緻與澎潤感，術後復原時間平均3～5天，體質容易腫脹者則需要10～14天修復期。

請繼續往下閱讀...

▲劉小姐透過結構式線性拉提找回自信心。

現年54歲的劉小姐從事服務業，某天參與朋友聚餐，點開往年照片對比發現落差很大，嚴重衝擊到當時的自信心，轉而求助醫美診所，「它恢復期短、很自然。」透夠結構式線性拉提恢復臉部線條，明顯改善木偶紋與嘴邊肉鬆垮問題！不僅如此，以往需要花費1～2萬砸錢買保養品，搭配線性拉提美容之後，如今劉小姐用簡單的保養程序就可以維持肌膚良好狀態，美膚效果事半功倍。



結構式線性拉提通常視患者皮膚情況進行改善，多數以眼睛、中下臉頰及頸紋部位做調整，每個部位大約10～15分鐘完成！王朝輝醫師建議，因線材可將下垂組織復原至原本位置，促進膠原蛋白時間更持久，增生後大約維持3至5年，國外醫學研究指出增生量最多可達30％，術後只要做好保濕及防曬，養成良好的生活習慣也有機會延長更久時間。