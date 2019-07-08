國二生「天天滑手機」還躲棉被裡玩　確診視網膜剝離！

▲長時間近距離使用3C產品，對眼睛傷害大。（圖／資料照）



記者趙于婷／台北報導

台灣兒童近視率年年攀升，尤其在3C產品出現後，不少孩子年紀小小就高度近視。高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌日前收治一名國中二年級、近視已625度的學生，近2、3年每天盯手機至少1個半小時，常常躲在棉被裡玩，因為眼睛模糊就醫，結果發現左眼已視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，緊急進行手術。

國健署今（8）日舉行視力保健記者會，根據國健署調查發現，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童攀升到19.8%，到小二暑假更是倍數成長到38.7%，小六達到70.6%，國三更高達89.3%。而根據目前高度近視標準（500度以上）去檢視，發現小六高度近視率有10.3%、國三28%、高三35.7%。

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▲除了日常保健之外，也要定期檢查眼睛。（圖／記者趙于婷攝，資料照）

國外研究已證實，近視300度以上，視網膜剝離風險就會增加10倍，500度以上風險更會飆高到40倍以上。吳佩昌建議，家長要盡量讓孩子從事戶外活動，國健署委託研究結果指出，小學生下課教室淨空，每周11小時戶外活動，可有效下降55%的近視率。

吳佩昌說，戶外光線刺激視網膜會促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長而預防近視發生，建議可在早上10點前、下午4點後，讓孩子在做好防曬措施的前提下，進行戶外活動。