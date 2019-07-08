ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

國二生「天天滑手機」還躲棉被裡玩　確診視網膜剝離！

ETtoday健康雲

青少年失眠,青少年滑手機。（圖／新光醫院提供）

▲長時間近距離使用3C產品，對眼睛傷害大。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣兒童近視率年年攀升，尤其在3C產品出現後，不少孩子年紀小小就高度近視。高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌日前收治一名國中二年級、近視已625度的學生，近2、3年每天盯手機至少1個半小時，常常躲在棉被裡玩，因為眼睛模糊就醫，結果發現左眼已視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，緊急進行手術。

國健署今（8）日舉行視力保健記者會，根據國健署調查發現，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童攀升到19.8%，到小二暑假更是倍數成長到38.7%，小六達到70.6%，國三更高達89.3%。而根據目前高度近視標準（500度以上）去檢視，發現小六高度近視率有10.3%、國三28%、高三35.7%。

請繼續往下閱讀...

看眼睛,眼科。（圖／記者趙于婷攝）

▲除了日常保健之外，也要定期檢查眼睛。（圖／記者趙于婷攝，資料照）

國外研究已證實，近視300度以上，視網膜剝離風險就會增加10倍，500度以上風險更會飆高到40倍以上。吳佩昌建議，家長要盡量讓孩子從事戶外活動，國健署委託研究結果指出，小學生下課教室淨空，每周11小時戶外活動，可有效下降55%的近視率。

吳佩昌說，戶外光線刺激視網膜會促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長而預防近視發生，建議可在早上10點前、下午4點後，讓孩子在做好防曬措施的前提下，進行戶外活動。

關鍵字： 眼睛健康 視網膜剝離 滑手機 3C
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

豆漿含高普林「會致痛風」？營養師無奈解析真相！

眼冒斑塊！醫解析「眼瞼黃斑瘤」：恐有心血管問題

左腳腫痛竟是「輸尿管爆長腫瘤」　他傻眼：一直以為是肌肉發炎

高溫引爆熱傷害！　專家推「2大補水關鍵」：喝這溫度最好

這些部位好油！營養師圖解「牛肉油脂含量」：莎朗、牛小排都上榜

消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

台大癌醫試營運半年！　明正式開放「網路、現場掛號」

讀者迴響

回到最上面