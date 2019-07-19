行為大解秘！汪汪超愛磨地板「4原因」曝...太多次要看醫生啦

圖、文／毛起來 MaoUp

你家狗狗也會在地板打滾、磨蹭嗎？那傻氣的樣子，好笑又可愛，卻也讓人搞不清楚頭緒，不知道為什麼要這麼做。快一起來看下去，讓毛起來告訴你！

4種狗狗會在地上摩擦的原因：

1.身體癢癢



當狗狗皮膚感覺到不舒服時，會用腳搔癢或是背部貼上地上摩擦，來減緩不適。如果毛孩反覆性在同樣部位做出這些動作，飼主要注意狗狗的皮膚是否有出現紅腫、發炎，或是可能有跳蚤、壁蝨的困擾。

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2. 身上有不喜歡的味道





有沒有發現狗狗洗完澡後特別喜歡在睡窩上滾來滾去，這是因為洗完澡後身上少了自己熟悉的味道，所以想把身上的異味抹去。

3. 心情開心又滿足



當心情開心亢奮的時候，狗狗也會忘情的來回暴衝，甚至會四腳朝天在地板上摩蹭。

4. 喜歡特定物品的味道



當狗狗想要佔有喜歡的物品時，會想要把自己的味道盡可能的塗抹在上面。這也是為什麼狗狗會磨蹭喜歡的玩具或墊子的原因。

狗狗會在地上摩擦的原因有很多，如果發現狗狗突然有異常摩擦並重覆多次的情形，建議還是要特別注意毛孩身體狀況，或帶給獸醫檢查。

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