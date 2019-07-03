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咖啡＋B群＝提神？營養師：咖啡喝對方法　減肥成效加倍！

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▲咖啡和B群一起食用真的能提神嗎？（影／里帆不煩

▲▼咖啡,茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲咖啡和無糖綠茶都有助於減脂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳奕樵／綜合報導

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「一天喝多少杯咖啡才算過量？」學生和上班族為了提神，每天一早都習慣買咖啡，或是在吃完中餐後，再繼續喝上好幾杯。健康節目主持人蔡逸帆及台安醫院營養師劉怡里在《里帆不煩》頻道中分享咖啡攝取量、正確飲用方法和成效等議題。劉怡里建議，咖啡因每日的攝取量應控制在300毫克以內。

大部分的連鎖餐廳和超商在菜單上都會標出「紅綠燈」三種不同的咖啡因含量，若是看到綠燈則代表咖啡因少於100毫克、黃燈為100-200毫克、紅燈則為200毫克以上。劉怡里也表示，有些人會為了在特定時間想要保持清醒，選擇喝咖啡提神。不過，咖啡在飲用40至45分鐘之後才會發揮作用，提前算準時間飲用成效更佳。

▲▼維他命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲水溶性營養品在喝完咖啡一小時後再食用比較好。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

B群也是提升專注力和提神常被拿來使用的保健食品之一，但要注意的是，咖啡喝多了會利尿，如果馬上食用像是B群或維生素C等「水溶性」的營養品，會在排泄時一起被排掉，因此劉怡里就建議大家，營養品要在喝完咖啡一小時後再食用為佳。

咖啡因每日若攝取過量容易讓骨質流失，有骨質疏鬆症患者也要避免飲用。咖啡會讓人產生興奮，高血壓、心臟疾病、甲狀腺抗性等患者需酌量飲用，一天最多喝一杯。

咖啡和無糖綠茶都含有「綠原酸」成分，有助於降低體脂肪、消水腫，在運動前飲用可以讓成效更好。而在挑選咖啡方面，營養師最推薦黑咖啡、以及添加「鮮奶」的拿鐵咖啡。劉怡里提到，市面上的咖啡會加糖、奶精或鮮奶油，這些對人體非常不健康，也不要空腹時喝咖啡，否則會讓胃食道逆流。

人體代謝咖啡因的狀況因人而異，根據每個人體質的不同，都會影響咖啡代謝的時間，注意攝取量，也斟酌自己的身體狀況再行飲用，才能讓咖啡達到應有的成效。

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關鍵字： 飲食健康 咖啡 咖啡因 里帆不煩 營養師 劉怡里 蔡逸帆 飲料 提神
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