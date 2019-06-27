搭飛機容易放屁？　科普達人4招教你減少排氣的好方法

▲每個人一天平均可以排放0.5公升到2.5公升的屁。（圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

放屁其實是一件挺讓人尷尬的事情，有時候都會想把它憋回肚子裡，然而屁為什麼會產生呢？英國一位BBC科普節目主持人蓋茲（Stephen Gates）就因為常常放屁，所以出了一本《一顆屁的科學》的書籍，讓人更深入地了解自己身體的奧妙，並整理出幾點可以減少排氣的做法。

書中首先提到為何放屁會讓人討厭，蓋茲表示，其實這都是源自於古時候對於屁的認知。古人認為屁的腐臭味會造成可怕的傳染病，像是霍亂等等，所以同樣是與打嗝、打哈欠一樣的生理反應卻會給人不好的聯想，讓人覺得疾病、死亡等危機已迫近身邊。

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其實運作良好的消化系統一天平均生產0.5公升到2.5公升的屁！不管是男人還是女人，一天都會放14次的屁，就算大多數人不滿意自己的屁量，但這都是屬於正常範圍。如果要減少「排氣」，蓋茲歸納出幾點原則。

▲少吃豆子和富含膳食纖維的蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

改變飲食

最直接影響到屁的就是飲食！蓋茲表示，可以減少食用膳食纖維，平均每個英國人一天所攝取的膳食纖維是18公克，遠低於建議攝取量的30公克。膳食纖維不但可以促進腸道蠕動，也可以紓解便秘，甚至能預防心臟病、糖尿病等疾病。但如果要減少屁的產量，可以減少食用豆子和富含膳食纖維的蔬菜，如高麗菜、花椰菜、洋蔥等等。對於有乳糖不耐症的人來說，就要減少起司和其他奶製品，因為乳糖無法在小腸分解，這份工作只能藉由大腸那些產生氣體的細菌來做。

少吞氣體

飲食的時候會一併把氣體一起「吃」下肚，空氣與其他氣體會混在食物當中，當食物被吞進胃裡時，有一部分氣體會被打嗝釋出，但大多數會順著到消化系統，不是被血液吸收就是變成屁。所以少吞氣體就會少放點屁。

▲汽水中的二氧化碳易造成屁的產生。（圖／翻攝自pixabay）

少量多餐、不喝汽水

少量多餐能有效減緩胃部釋出消化物，盡可能地讓小腸充分地消化，留給大腸的製屁原料就會少一點。氣水中含有大量的二氧化碳，喝進身體的二氧化碳有一部分最終會成為屁。而飲用薄荷茶能有效緩解腹痛，使胃部肌肉放鬆。

▲像是搭飛機、攀岩等快速上升的活動都會讓血液中的二氧化碳釋出。（圖／記者呂佳賢攝）

待在地面

很多人都說搭飛機容易放屁，那是因為當人爬的越高時，氣壓隨之下降，導致原本溶解在血液的二氧化碳都紛紛擴散到大腸裡，然後「噗～」了出來。有研究顯示，快速地爬升後的8至11小時內，放屁量會翻倍。若想要減少排氣量，就要盡可能地遠離搭飛機、到外太空、攀岩等身處高海拔的活動。

其實放屁是再正常不過的生理現象，或許有些人對於在人群面前放屁會感到不自在，而把屁憋回肚子裡，但是有一些學者卻堅信不放屁會導致腹脹，嚴重者還會引發痔瘡！所以若是想健康的減少排氣量，不妨可以試試看蓋茲所提出的方法！