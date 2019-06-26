12歲少女肚子痛半月罹盆腔炎「切除右輸卵管」　原因竟和媽共穿內褲

▲醫師說，輸卵管積膿是盆腔炎向輸卵管擴散引起。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

大陸中心／綜合報導

浙江一名12歲少女因嚴重腹痛、腹瀉、發燒、嘔吐長達半個月，被診斷為盆腔炎、輸卵管積膿，手術切除右側輸卵管。但少女沒發生過性行為，為何患有嚴重婦科病？醫生判斷，女孩多次與曾患陰道炎的母親共同使用內褲，帶病原體的內衣褲引發交叉感染。

《澎湃新聞》報導，小方（化名）兩年前月經初潮，無性生活也沒有不良嗜好，最近身體嚴重不適還發燒到38.2度，經超音波和核磁共振（MRI）才檢查出病因住院。浙江大學醫學院附屬婦產科醫院醫生介紹，盆腔炎是女性上生殖道感染性疾病的統稱，包括子宮內膜炎、輸卵管炎、輸卵管卵巢膿腫、盆腔腹膜炎，多發於性活躍的育齡期婦女，在沒有性生活的少女中的發生率低於百萬分之一。

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▼沒想到少女和母親共穿內褲，最後導致嚴重盆腔炎。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

浙大婦院婦三科主任周堅紅表示，輸卵管積膿是盆腔炎向輸卵管擴散引起的，表現為下腹疼痛、發熱、白帶增多、壓痛明顯等，「這個病在少女身上很罕見，所以誤診率較高。」

確診後，醫生們尋找感染原因，超音波基本排除先天結構異常導致輸卵管積膿的可能性；闌尾無異常，初步排除急性闌尾炎導致輸卵管積膿的可能性；無性生活史，也未用過衛生棉條，近期也沒有遭受外傷。

經仔細詢問，醫生找到可能的原因，小方與母親的內褲放在一起，曾多次穿過母親的內褲，而母親有陰道炎病史。據母親說經簡單治療已好轉，但治療不是很正規，也沒有複查。

▼醫生考量後切除小方的右側輸卵管。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

周堅紅判斷，小方媽媽是育齡期婦女，屬於性活躍期，又患過陰道炎，帶有病原體的貼身衣褲容易引起交叉感染；此外，小方的經期較長，有7到10天，也不太注重經期個人衛生，宮頸黏液機械防禦的功能較差，也可能為細菌生長、積膿形成創造條件。

據介紹，因抗生素治療一周效果欠佳，小方接受腹腔鏡手術，包括右輸卵管切除、右卵巢囊腫剔除、左輸卵管修復成形、盆腔病損切除、盆腔粘連鬆解。

醫生首先考慮盡可能保留小方的輸卵管，但因病變嚴重，在術中充分評估並與家屬談話後，切除右側功能嚴重受損的輸卵管。術後，小方的腹痛症狀緩解，出院後未再出現反覆疼痛。