麻疹疫情燒！醫曝「4高風險族群」需要打...「這些年齡層」更該注意



▲到底是哪些人需要打麻疹疫苗？（圖／達志示意圖）

文／黃昌鼎

國內外麻疹疫情不斷，從去年至今自費麻疹疫苗施打一直很踴躍，到底誰才真的需要打麻疹疫苗呢？大家會不會恐慌過度了呢？

得麻疹很嚴重嗎？



大多數病人在發燒、紅疹之後，3-4天會慢慢痊癒。但有5到10%病人會併發中耳炎、肺炎或腦炎，甚至死亡。

目前疾管署的施打建議：



1.6個月至未滿1歲：有計畫前往麻疹疫區者，可自費施打一劑。

2.1歲至滿5歲（入學前）：請依照時程施打兩劑公費麻疹疫苗。

3.15歲至49歲育齡婦女：若有3個月內德國麻疹抗體陰性報告者，可公費施打一劑疫苗。

4.未滿39歲（1981年之後出生），如果未曾得過麻疹，且最後一劑麻疹疫苗距離現在超過15年（意思是20到38歲沒得過麻疹的民眾），且符合有下列四個身分之一，建議自費施打一劑疫苗。（意思就是20到38歲沒得過麻疹的民眾)，且符合以下四個身分之一（有計畫前往麻疹流行地區者、工作性質會頻繁接觸外國人者、醫療照護工作人員、照護小於1歲嬰幼兒之機構工作人員），建議自費施打一劑疫苗。

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▲ 麻疹施打建議。（圖／取自黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑）

我未滿39歲也沒有出國計畫，需要自費施打疫苗嗎？



目前疾管署建議仍以上述四個高風險族群為優先施打對象。

我超過39歲了但沒有印象得過麻疹，若有計畫前往疫區需要打疫苗嗎？



台灣從1968年提供自費麻疹疫苗，1978年開始公費施打麻疹疫苗。在這之間出生的民眾（40到51歲），有可能真的沒得過麻疹，也有可能打過疫苗一劑或兩劑，最保險的方式就是抽血檢驗有沒有抗體，再決定是否需要接種疫苗。

可以去哪裡接種自費麻疹疫苗？



2019-6-11截止，疾管署最新的名冊連結在這。

麻疹流行地區有哪些國家？



目前疾管署將26個國家列為第一級注意的等級，其中國人常去的國家有：中國大陸、印尼、日本、菲律賓、泰國、越南、法國、希臘、義大利、英國。詳細國別如連結。

貼心小提醒：



1.麻疹疫苗接種兩週後才會產生抗體，記得提前接種。

2.孕婦不可接種麻疹疫苗。

3.接種完一個月內須避免懷孕。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑