ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

麻疹疫情燒！醫曝「4高風險族群」需要打...「這些年齡層」更該注意

ETtoday健康雲

打針。（圖／達志／示意圖）
▲到底是哪些人需要打麻疹疫苗？（圖／達志示意圖）

文／黃昌鼎

國內外麻疹疫情不斷，從去年至今自費麻疹疫苗施打一直很踴躍，到底誰才真的需要打麻疹疫苗呢？大家會不會恐慌過度了呢？

得麻疹很嚴重嗎？

大多數病人在發燒、紅疹之後，3-4天會慢慢痊癒。但有5到10%病人會併發中耳炎、肺炎或腦炎，甚至死亡。

目前疾管署的施打建議：

1.6個月至未滿1歲：有計畫前往麻疹疫區者，可自費施打一劑。
2.1歲至滿5歲（入學前）：請依照時程施打兩劑公費麻疹疫苗。
3.15歲至49歲育齡婦女：若有3個月內德國麻疹抗體陰性報告者，可公費施打一劑疫苗。
4.未滿39歲（1981年之後出生），如果未曾得過麻疹，且最後一劑麻疹疫苗距離現在超過15年（意思是20到38歲沒得過麻疹的民眾），且符合有下列四個身分之一，建議自費施打一劑疫苗。（意思就是20到38歲沒得過麻疹的民眾)，且符合以下四個身分之一（有計畫前往麻疹流行地區者、工作性質會頻繁接觸外國人者、醫療照護工作人員、照護小於1歲嬰幼兒之機構工作人員），建議自費施打一劑疫苗。

請繼續往下閱讀...

▲▼麻疹需知。（圖／黃昌鼎醫師提供）
▲ 麻疹施打建議。（圖／取自黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑）

我未滿39歲也沒有出國計畫，需要自費施打疫苗嗎？

目前疾管署建議仍以上述四個高風險族群為優先施打對象。

我超過39歲了但沒有印象得過麻疹，若有計畫前往疫區需要打疫苗嗎？

台灣從1968年提供自費麻疹疫苗，1978年開始公費施打麻疹疫苗。在這之間出生的民眾（40到51歲），有可能真的沒得過麻疹，也有可能打過疫苗一劑或兩劑，最保險的方式就是抽血檢驗有沒有抗體，再決定是否需要接種疫苗。

可以去哪裡接種自費麻疹疫苗？

2019-6-11截止，疾管署最新的名冊連結在這。

麻疹流行地區有哪些國家？

目前疾管署將26個國家列為第一級注意的等級，其中國人常去的國家有：中國大陸、印尼、日本、菲律賓、泰國、越南、法國、希臘、義大利、英國。詳細國別如連結

貼心小提醒：

1.麻疹疫苗接種兩週後才會產生抗體，記得提前接種。
2.孕婦不可接種麻疹疫苗。
3.接種完一個月內須避免懷孕。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑

關鍵字： 黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑 黃昌鼎 麻疹 疫苗 施打 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

專添麻煩！這4星座「超會幫倒忙」...你周遭也有雷隊友嗎？

跟喝牛奶一樣！這7食物「鈣含量超高」...你愛吃的有上榜嗎？

零卡可樂不一定健康！專家破「代糖2迷思」...心理作用最可怕

鮮奶比較營養？專家曝「保久乳沒輸」破迷思...這2種人更適合後者

夏至限定！今中午出現「影子全消失」奇觀...北回歸線獨有

大吃還能瘦！醫曝超狂「消脂7招＋穴位」...嗜辣酗酒手搖上癮者必看

她真的喜歡你？「工具人or備胎」殘酷分析曝...別再騙自己拉！

走路當心反減壽！專家揭「一天1萬步」陷阱：步伐OOcm才有效

常手腳冰冷？醫授10招「防體溫低」...減重＆癌症竟和它有關！

別傳假消息！3招防「長輩群組」亂洗腦...轉守為攻靠這招

讀者迴響

回到最上面