荷包看緊點！6生肖「燒錢危機」曝：羊愛借朋友錢、狗遇劫財星

▲2019下半年要當心漏財、劫財星，把危機化成轉機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有個人，有一天幸運地遇到了神仙，神仙說你可以許一個願望。這個人說「我想成為富翁」，於是神仙送了他一座金山。多年後，再度遇到神仙，向神仙抱怨說「為什麼，我還是沒有成為富翁？」神仙說，金礦就在你的腳下，你不努力勤奮地開挖，怎麼會成為富翁！

易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》提到，雖然這個故事的意喻是「天底下沒有不勞而獲」，因此即便是坐擁金山，更是要努力挖掘。2019下半年6大生肖（馬、羊、猴、雞、狗、豬）如何，現在就告訴你。

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【馬】

想要成功一定要努力，不過努力並不代表一定會成功。耳熟能詳的一句話，拿來比喻馬人今年的財利運勢十分貼切。那就是「想要賺錢一定要努力，不過努力並不代表一定會賺到錢」。原因在於今年的金錢星氣勢並不理想，再加上財庫位能量也不如預期。

雖然馬人的本質聰慧，並且生財有道，不過「巧婦難為」的流年窘況需要化解，否則恐怕到頭來只會白忙一場。企業馬人宜將經營主軸放在穩固成長的策略上，步步為營為佳。投資求財，春天收成，夏天區間，秋冬修身養息。市場通路與消費型概念標的值得關注，有意購買屋宅的馬人值得進場，因為吉屋可得，價錢也會十分迷人。

【羊】

朋友有通財之義！真的嗎？有人說在能力範圍內的通財，即便拿不回來也是衡量朋友的學費。不論羊族們的看法如何，這是個宜謹慎理財的流年，因此在很可能有去無回的情況下，幫助朋友還是有必要量力而為。就太歲磁場表現而言，今年財利氣勢並不弱，搭配好的策略，這一年有利可圖。

投資買賣來說，好的策略就是買對標的，下對時間。金融內股是好標的，春天進場，夏天收成。企業羊族利用既有資源投資未來多元產業，這是理想播種年。其餘羊族們依靠專家理財是聰慧好策略。對於正在尋覓好房的羊族們，則宜珍惜這得來不易的好運年，既存了錢，又有了幸福。

【猴】

馬無野草不肥，人無偏財不富！什麼是偏財？偏財就是「非薪資財」，而「薪資財」就是正財。現實生活中因為領取「正財」而發財致富的案例恐怕是絕無僅有。2019己亥豬年的猴子是值得恭喜的，因為流年偏財運勢格外旺盛，因此賺錢的機會和點子也將會特別活絡。

有道是「你不理財，財不理你」，因此猴子們一定要掌握住機會好好地理財，也就是說光有點子是不行的，還得需要策略和目標。企業猴子宜設妥年度目標和步驟，學會引導市場，而不是追隨市場。一般猴子們，儲蓄不會是理財好策略，而是學習投資為錢財找個槓桿支點，讓「流年偏財星」得到真正發揮神力的機會。整體而言，春天財氣最旺，夏季收成，秋冬布局，以高配息概念標的為佳。

【雞】

財源吉星主事的今年，按理說這將會是個「財源廣進」的流年。再加上「太歲星」的助益，投資求財的勇氣似乎獲得了釋放，對於金錢的嗅覺也格外敏銳，因此賺錢的企圖心與動力也將十分旺盛。此種衝動式的能量，容易讓雞族們容易興起創業的念頭，而且也會付諸於行動。

不過可惜的是即便金錢星氣勢受到鼓舞，還是容易因為「財庫星」磁場不佳，而經過辛苦之後，發覺並沒有把錢財留住。因此在實現理想的同時，恐怕需要妥善管理錢財。於是，儲蓄概念股成為了好標的，而購買好房子，更是旺財庫的好策略。整體財運以春天為旺，夏季有成，秋冬保守為宜。

【狗】

沒有任何人喜歡當過路財神，不過當時空背景不對的時候，如果沒有相對應的認知和策略，就很可能被動成為過路財神。對於狗族而言，這是個需要謹慎理財的流年。只因為「劫財星」氣勢明顯，並且把持住「正財祿」。雖然如此，狗族們還是有機會執行轉化策略，讓「劫財星」轉變成為「生財星」。

企業家宜將經營焦點落實在品牌上，建構吸引人才的分潤或獎勵制度，這是短空長多的佳策良方。其餘狗族們則宜放下得失心，不是所有的事情有回收才執行，投資自己才是最好的投資。股市投資宜以成長型標的為主，設妥買賣點與理由，時間到執行就對了。

【豬】

擁有財富的感覺是美好的，這句話是肯定的。不過對於今年的豬族們而言，恐怕需要換個角度來說，那就是「創造財富的感覺是美好的！」換個角度來說，也就是建立渠道。在2018己亥年的五行結構中，豬族們的流年財富星並不明顯，因此這一年的財利運勢也將會是比較辛苦的。於是如何運用與生俱來「建立渠道」的生肖特質，為自己營造涓涓而來的賺錢機會成為了今年的重要課題。

對於股市投資求財而言，買對了比賣對了強。而企業家以創造市場與需求，開創產品的特性為上策。一般豬族們則宜謹慎理財，儲蓄型概念是好標的。有意購買屋宅的豬族們，這是個十分理想的購屋年。

沒你的生肖嗎？點此看（鼠、牛、虎、兔、龍、蛇）6生肖財富運勢。

本文摘自《2019豬年開運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版