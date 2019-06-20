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「無有效解毒劑」致死率高　衛福部：支持農委會禁用巴拉刈！

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巴拉刈。(圖／Lordcolus攝)-遵照創用CC(Creative Commons)原則使用，拍攝者Pbdragonwang。姓名標示─禁止改作，本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作（包括商業性利用），但不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

▲劇毒農藥巴拉刈。(圖／Lordcolus攝，本站遵照創用CC（Creative Commons）原則使用。)

記者趙于婷／台北報導

高雄市長韓國瑜日前抨擊禁用農藥巴拉刈害了農業，引發議論。對此，衛福部心口司也在今（20）日表達立場，支持農委會推動禁用劇毒農藥巴拉刈，因巴拉刈是致死率最高的農藥，且至今沒有有效的解毒劑。

心口司指出，在諸多針對人體的研究中證實，不慎食入少量或稀釋巴拉刈溶液，將導致腎衰竭、肝功能不全、組織缺氧、顱神經及末梢神經麻痺，甚至導致呼吸衰竭死亡，且已有國內外研究指出，長期施用巴拉刈和罹患巴金森氏症有關，即使使用免疫抑劑療法、血液淨化、與添加物（催吐劑、瀉劑、與藻膠來吸附巴拉刈），致死率仍高。

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過去農委會歷經添加染色劑、苦味劑、臭味劑及催吐劑、限縮販售劑型、提供農藥儲存箱、限制銷售、農藥登記管理機制等努力，仍無法有效降低巴拉刈農藥造成的死亡率。

因此「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，已在106年10月5日公告自107年2月1日起禁止加工及輸入，並自109年2月1日起禁止販售及使用，目前全球有77個國家陸續宣布禁用巴拉刈。心口司強調，考量巴拉刈於人體具有急性與長期性毒害，相當支持農委會禁用劇毒農藥等相關政策。

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關鍵字： 巴拉刈 農藥 韓國瑜 衛福部 農委會 心口司
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