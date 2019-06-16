選錯會噴痘！醫曝「卸妝品大評比」小心肌膚爛...你用對了嗎？

▲卸妝產品大評比，你找到適合你的嗎？（影／美上美皮膚保養提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

女生出門都習慣化妝，但只要沒有卸乾淨，就可能產生痘痘、皮膚蠟黃、黑色素沉澱。其實卸妝品也要看膚質，現在產品款式又那麼多，你的卸妝品適合自己的肌膚嗎？就讓美上美皮膚診所的莊盈彥醫師說明，油性肌膚、敏感性肌膚、一般性肌膚應該適合哪種質地吧！

莊盈彥表示，如果上了很濃的底妝、眼睫毛、眼線液、厚眼影、腮紅跟口紅，就需要特殊的卸妝產品，把厚厚的、油性比較高的產品洗掉，如果用一般的肥皂和清水絕對洗不乾淨。

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▲妝卸不乾淨會造成長青春痘的問題。（圖／美上美皮膚保養提供）

如果今天妝卸得不乾淨，莊盈彥說會造成長青春痘的問題，因為毛孔堵塞的關係，可能長粉刺、角質代謝異常，所以又造成更多粉刺；此外，卸妝不完全會造成皮膚蠟黃的感覺；眼周卸妝的眼睫毛、眼線液不乾淨，也會導致眼睛長期下來色素沉澱，所以卸妝非常重要。

莊盈彥建議，若要卸妝，一定是使用卸妝產品後擦乾，再使用一次洗臉產品，才會清除乾淨。她表示，敏感性膚質、乾性膚質建議使用卸妝霜、卸妝油、卸妝乳；正常肌膚使用卸妝油（可乳化）、卸妝乳、卸妝凝膠、洗卸合一洗面乳、卸妝水；油性膚質適合卸妝乳、卸妝凝膠、洗卸合一洗面乳、卸妝水。

卸妝大評比：

1.卸妝霜：

卸妝力強，適合乾性皮膚、熟齡敏感肌膚。

因為油不溶於水，所以水沒辦法洗掉這些霜，而卸妝霜是很濃的油脂，所以可以溶解BB霜或氣墊粉餅裡面的油脂，適合年紀較大的女人。卸完後，用一塊卸妝棉把油擦掉就行。

2.卸妝油（不可乳化）：

卸妝力強，適合乾性肌膚、熟齡敏感肌膚。

此產品不可以使用在痘痘肌上，只能用於乾性肌膚。這種卸妝油的正確使用方式跟卸妝霜一樣，最後用卸妝棉將油脂擦掉。

3.卸妝油（可乳化）：

卸妝力強，適合乾性肌膚、熟齡敏感肌膚、混合肌膚。

乳化是當油跟水無法融合的時候，會加一個介面活化劑（乳化劑），讓油跟水可以融化，適合混合肌，或是上很厚重的油性粉底液，而油痘肌很不建議上油性的化妝品，如果萬不得已真要使用的話，可以用可乳化的卸妝油。



▲使用完卸妝乳後，建議用清水洗一遍，再用洗面乳清潔才乾淨。（圖／達志示意圖）

4.卸妝乳：

卸妝力中，適合一般皮膚、混合肌膚、油性肌膚。

卸妝乳的去汙力沒有油類那麼強，需要花多一點的時間跟力氣，建議用化妝棉把它擦掉，然後用清水洗一遍，再用洗面乳清潔才乾淨。

5.卸妝凝膠：

卸妝力中，適合一般皮膚、混和肌膚、油性肌膚。

適合油痘肌膚，由於是特殊劑型，所以對髒東西的包覆性不錯。

6.洗面乳：

卸妝力低，適合一般皮膚、混合肌膚、油性肌膚。

建議洗臉洗兩次。

7.卸妝水：

卸妝力低。卸妝水其實卸不乾淨，毛孔還是卡一點，而且去汙力太弱。

最後莊盈彥表示，卸妝乳、卸妝凝膠、洗卸合一洗面乳等產品，比較適合選擇，而可乳化的卸妝油勉強可以使用，但一定要用水洗乾淨，千萬不要買到不可乳化的卸妝油，因為那是敏感肌膚跟乾性肌膚使用。