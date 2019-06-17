台灣自主研發生產「椎體撐開器」　中醫大搶先應用骨折患者

▲中醫大新竹附醫搶先使用台灣自主生產製造的錐體撐開器。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

80歲的劉姓婦人四月底在家跌倒走路跌倒，因嚴重背痛急診就醫，經中醫大新竹附醫X光發現腰椎第三節有壓迫性骨折，經進一步的核磁共振檢查後確認需安排手術治治療，為提供較好的椎體塌陷改善效果，決定採用新式設計具有多面向推進力量的3D立體支撐支架、且具有椎體塌陷復位設計之國產品來進行手術。

神經外科主任黃祥銘醫師表示，劉姓病患於5月8日術後復原良好，且隔天離院後行動自如，目前狀況恢復良好背部疼痛大幅改善。根據全民健保資料，在台灣每4名65歲以上民眾中，就有1人因為骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折，「椎體重建手術」是利用「椎體撐開器」將脊椎壓迫性骨折患者以垂直方式撐開塌陷的椎體，灌入骨水泥固定，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。

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「椎體撐開器」是技術門檻非常高的永久性植入物醫療器材，需要經過多道精密金屬加工程序，且需一體成形，品質要求非常高。國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心輔導新創公司台灣微創開發出「椎體撐開器」，中國醫藥大學新竹附設醫院率先採用，領先全台完成第一例國產品椎體重建手術治療，病患於術後復原狀況良好，且於隔天離院後就可以行動自如。

目前市面上的椎體撐開器均為國外進口廠牌，使用的方式像是利用汽車千斤頂的機械撐開原理，將千斤頂置入椎體後，再以垂直方式撐開塌陷的椎體，並灌入骨水泥固定，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。

台灣微創公司梁晃千董事長指出，和其他國外廠牌相比，台灣微創的椎體撐開器成功運用多面向推進力量，首創以3D立體支撐方式，使病患有更好的復位效果，減少疼痛不適；同時也是市面上唯一加入回退設計的安全機制，能有效預防手術中的風險產生，提高在全球市場的競爭優勢。

台灣微創是100%自主研發，且在台灣生產製造，因此更能確保產品品質，除了技術與品質外，梁晃千董事長表示，更重要的是「透過國研院儀科中心醫材加速器的輔導，讓產品承擔的風險大大降低，創新的醫療器材產品才得以問世。」本次發表的椎體撐開器，目標是在三年內創造超過新台幣5億元的產值，讓國內外醫療院所都有機會使用到台灣的高品質創新醫材產品，造福更多病患。

新竹縣政府衛生局長殷東成表示，生醫科技是新竹縣政府文化科技智慧城發展藍圖的重要拼圖，也是再創新竹縣30年新榮景的關鍵目標。新竹生物醫學園區及中醫大新竹附醫都落腳在新竹縣竹北市，更是造福新竹縣民。相信未來經由科技部、國研院、廠商及新竹縣政府的努力，定能形成生醫產業聚落效應，創造經濟效益，帶動新竹縣的蓬勃發展。