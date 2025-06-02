中國進口「小黃魚」含禁用抗生素！1千公斤已賣出

▲冷凍小黃魚檢出禁用抗生素。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「114年3～4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，有1件中國大陸進口的「小黃魚」檢出禁用抗生素，總共進口1千公斤全數售出，目前只追回400公斤。

食藥署針於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣食用禽畜水產品，檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。114年3～4月禽畜水產品動物用藥殘留總計檢驗453件，其中水產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.8%，禽畜產品的農藥殘留總計檢驗173件，均符合規定。

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1件違規產品為台南阿銓冷凍水產商行自中國進口的「小黃魚」。食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，該產品檢出不得檢出的恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin）0.03ppm。

▲114年3～4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果。

恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用；一旦過量使用可能會導致腸胃不適等，嚴重恐將影響腎功能。

陳姿伶提到，該產品是在嘉義市被抽驗到，追查上游來源為台南市的阿銓冷凍水產商行，該業者去年7、8月檢出進口中國大黃魚違規，加上這次已經是一年內第二次違規，屬於應辦理自主檢驗的進口業者，因此台南衛生局加重處罰，開罰24萬元，而這次的小黃魚產品共進口1千公斤，已經全數賣出，目前追回400公斤。