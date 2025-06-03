30歲男「眼神渙散快垮」妻喊會出事　醫揪元凶：2周後幾乎認不出

▲男子睡覺打呼聲影響枕邊人。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任蔡明劭分享，一名30多歲男子眼神渙散，整個人彷彿隨時會垮下來，原來是罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症；妻子說，「他睡不好，連我們全家也都跟著睡不好，這樣下去真的會出事。」醫師表示，經手術治療2周後回診，「他踏進診間的那一刻，我幾乎認不出他來，同樣是那雙眼睛，如今卻炯炯有神。」

「很抱歉，我必須終結您的『迷濛的眼神』。」蔡明劭近日在臉書說，那天門診剛開，他就注意到診間外有一位壯碩男子，坐在候診椅上，頭不時點著，像在跟瞌睡妥協。

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蔡明劭表示，男子才30多歲，眼神卻渙散、氣色暗淡，整個人彷彿隨時會垮下來，更誇張的是居然在現場打呼，且鼾聲之大穿牆入室，診間裡都聽得一清二楚，他走進來時滿臉倦容；太太坐在旁邊，一臉無奈說，「醫師，他睡不好，連我們全家也都跟著睡不好，這樣下去真的會出事。」

蔡明劭指出， 睡眠檢查揭露真相，男子AHI高達58，是重度阻塞型睡眠呼吸中止症；內視鏡一看，果然有嚴重的舌根肥厚和扁桃腺腫大，呼吸道狹窄得像隧道末端，決定執行達文西機器人輔助手術，處理他的舌根與扁桃腺，同時重建上呼吸道的通暢。

蔡明劭提到，患者2周後回診，他踏進診間的那一刻，「我幾乎認不出他來，同樣是那雙眼睛，如今卻炯炯有神，目光如電，神采奕奕得彷彿重新啟動了人生。從前的迷濛不見了，取而代之的是一種自信與活力。」太太在一旁偷笑說，「醫師，他整個人都年輕10歲，連走路的步伐都變帥了，晚上終於可以安心睡覺，不用再搬到客廳了！」

蔡明劭說，而3個月後的睡眠報告更加令人振奮，男子AHI從58降到7，幾乎完全治癒，這不只是身體的康復，更像是重啟了一個男人的尊嚴與光采，「我忍不住對他說：『很抱歉，我必須終結您的迷濛的眼神，因為那雙失神的雙眼，從來就不屬於您』。」

蔡明劭提醒，睡眠呼吸中止症不是小事，它會偷走的不只是夜晚的寧靜，還有白天的專注、工作的效率，甚至是你最愛的人對你的微笑，找回呼吸也就是找回自我。