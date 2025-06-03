年輕妹減肥「只吃晚餐」瘦不了　醫見數據倒吸一口氣

▲醫師強調，減重的關鍵從來不是「越少越好」，而是「吃得剛剛好，讓身體恢復燃燒的能力」。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

代謝科醫師陳潔雯分享，一名年輕女性整天只吃晚餐，還是瘦不下來；在經過OGTT（口服葡萄糖耐受測試），發現讓人倒吸一口氣的結果，喝完75g葡萄糖水後，血糖居然都沒有上升，反而比空腹還低，代表她的身體根本不敢啟動代謝系統。

陳潔雯在臉書說，上周減重門診來了這位女性，她的目標其實不過就是「再瘦個3～4 公斤」而已，她說，「我幾乎不吃東西了，一天只吃晚餐，白天都空著，晚上一點酒當結尾，怎麼還瘦不下來？」

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陳潔雯表示，當事人看起來真的不胖，但在OGTT（口服葡萄糖耐受測試），發現一個讓人倒吸一口氣的結果，喝完75g葡萄糖水後，血糖居然都沒有上升，反而比空腹還低；而胰島素呢？幾乎「毫無反應」，數值從頭到尾都很低。

陳潔雯指出，你以為這是代謝太好？其實剛好相反，這樣的結果代表她的身體根本不敢啟動代謝系統，就像進入了極限的「節能保命模式」。

陳潔雯提到，她常遇到患者有這樣的情況：

1、體重不高，但代謝反應極差



2、血糖低、胰島素低，但不是健康的低



3、一提到「多吃一點」，患者就滿臉驚恐，「這樣怎麼減肥」？

陳潔雯說，但她總是會提醒，「你不是代謝太快，而是代謝快要熄火了」，身體每天靠一點點熱量苦撐著，連吃糖都沒有反應，代表它已經不知道該怎麼「燃燒」了，這樣的狀態不只很難瘦，長期下來更容易掉入低血糖、低能量、掉髮、荷爾蒙失衡、睡眠障礙的深坑。

陳潔雯強調，減重的關鍵從來不是「越少越好」，而是「吃得剛剛好，讓身體恢復燃燒的能力」，代謝是需要安全感的，你給身體越多壓力，它就會越省、越保留、越不燃燒。

陳潔雯表示，不是叫你狂吃，而是要吃對時間、吃對份量、吃對營養，讓身體知道「我不需要再保命了，我可以開始正常運作」；如果你也覺得自己怎麼吃都瘦不了，也許不是你吃太多，而是你的代謝正在等待一個被好好對待的機會。