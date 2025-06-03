快訊／新冠連8升！上周近6.3萬人就醫再創新高　本周成疫情關鍵

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情連8周上升！疾病管制署今（3）日公布，上周國內新冠就診近6.3萬人次，比前一周增加49%，增幅稍有減緩但仍創今年新高；上周另新增132例重症、15例死亡，重症也創下今年新高紀錄。疾管署副署長羅一鈞表示，目前仍估高峰6月底至7月初，單周超過20萬人次就診，但仍須視端午連假後就診人次，為後續疫情高低的關鍵。

疾管署指出，國內新冠肺炎疫情上升，第22周（5/25-5/31）新冠門急診就診計62,755人次，較前一周上升49%，增幅較先前一周略減緩，但仍需觀察端午連假效應對本周就診人次之影響，預估六月份仍呈上升趨勢，高峰仍預估將落在六月底七月初。

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此外，5/27-6/2新增132例新冠併發重症本土病例及15例本土病例死亡；今年新冠併發重症本土病例累計564例，其中81例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種222.6萬人次，上周（5/26-6/1）接種約6.9萬人，為前一周（5/19-5/25）接種4.1萬人的1.7倍，再創近三個月以來單周新高，疾管署將持續增加疫苗配送以應民眾踴躍接種需求。

目前全國JN.1疫苗接種率9.12%，65歲以上接種率分別為第一劑18.85%、第二劑1.14%，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，邱泰源部長昨（2）日已召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，並指示衛福部各單位應全力協助基層落實各項防疫工作。

疾管署提醒，民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀但非重症風險因子對象，建議戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療；具重症風險對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險族群，如有疑似症狀建議先快篩，並儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。