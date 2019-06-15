熱舞女孩車禍截肢「熱血幫渡手術難關」向捐血者致意

▲受血者稅尹（左）和捐血大使、歌手吳汶芳（右）參與感謝捐血人活動。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣血液基金會今（15）日上午舉辦感謝捐血人活動，也盼喚起年輕族群響應捐血。24歲的稅尹曾經是北一女熱舞社社長，卻在剛成為大學新鮮人時卻遭遇嚴重車禍，輸了大量血液幫助度過手術難關，但也為了保命截斷左腿；而今天她以受血人身份出席，向許多不知名捐血人表達謝意。

稅尹回想車禍當時，腿部被起重車壓過，送醫整整昏迷5天，醒來的時候已經失去左腿，但她並不喪志，裝上重達三公斤的義肢並努力復健，希望用最短的時間回歸日常，不要讓家人擔心，也希望繼續完成自己想做的事情。而自己可以度過重大手術，稅尹說，要感謝有許多人無私的捐血，否則就不能像現在一樣重生、延續生命。

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▲捐血大使吳汶芳（左）和受血者稅尹（左）。

根據國發會統計，台灣已經進入高齡社會，更將於115年邁入超高齡社會，醫療用血日增，不過血液基金會統計發現，近年來年輕捐血人數持續減少，88年17～20歲族群約捐血人次有40.9萬，去年（107年）卻僅有大約15.7萬人次，降幅高達61.6%。另從捐血率來看，則是從25.37%降到14.09%。

血液基金會公關處處長黎蕾表示，因為國內少子化的直接影響使年輕血源減少，也讓年輕族群捐血人次逐年下降；但若從捐血率來看，近五年年輕族群皆維持在14%左右，趨勢來看屬持平，沒有持續往下降。觀察也發現，年輕族群並非沒有意願，但是近年捐血條件變得嚴格，不少年輕人因為本身熬夜、睡眠不足等，在捐血諮詢那關就被打回票。

▲吳汶芳參與活動，並且現場挽袖捐血，希望年輕族群和她一起響應，幫助有需要的人。

如何增加年輕捐血族群已成為現今重要議題，血基會邀請歌手吳汶芳擔任新一代捐血大使，並來到活動現場演唱為捐血打造的創作曲《愛與被愛》，象徵捐血與受血之間的愛的轉換與流動。熱衷公益和環保的汶芳，從媒體上看到缺血以及年輕捐血人在減少的訊息，就想著能為捐血做點什麼，此次應邀擔任捐血大使，完全沒有猶豫，而且還很鼓勵歌迷們，只要身體健康，就要挽袖捐血。

另根據血液基金會統計，15日上午國內中部以北的血液庫存量都偏低情況，特別是台北地區，各類血型都出現紅色警示的急缺狀態，當中又以O型血最缺僅有3.8天。

▲受血人稅尹（左）雖有意願捐血，但因為體重不足無法如願。