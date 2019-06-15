缺血！台北各血型庫存全亮紅燈　O型「最慘」存量剩3.8天

▲台北血液庫存亮紅燈。（圖／翻攝自血液基金會官網）

記者洪巧藍／台北報導

血液庫存又告急！血液基金會統計，目前國內中部以北的血液庫存量都出現偏低情況，特別是台北地區，各類血型都出現紅色警示的急缺狀態，當中又以O型血最缺僅有3.8天，疾呼民眾趁這幾天天氣放晴，挽袖捐血。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，統計至15日上午，全國血液庫存量整體5.6天，當中A型5.3天、B型6.6天、O型5.2天、AB型5.7天，當中台北、新竹、台中等三中心的血液庫存較低，特別是台北最缺，亮出紅色警示燈號。

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統計台北目前平均血液庫存4.5天，O型3.8天最缺，而其他血型如A型僅剩4.2天、AB型4.5天，都屬偏低狀態；新竹、台中的A型血也不足4天，也是急缺。劉俊宏分析，主要是因為先前端午連假，不少民眾不在台北，而本週又經歷梅雨鋒面，連日降雨也降低了民眾捐血意願。

下週預期又有鋒面接近，影響尚待觀察，但劉俊宏憂心，若再逢下雨，恐怕又衝擊捐血情況，希望民眾趁這幾天的好天氣，出門捐血，讓血液庫存達到安全穩定的狀態。

▲血液基金會感謝捐血人活動，捐血大使吳汶芳（右）率先挽袖捐血。（圖／記者洪巧藍攝）