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長期手麻...突然失聲竟是頸椎神經壓迫　久坐久站族群要小心

陳凱力

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▲長期手麻...突然失聲竟是頸椎神經壓迫　久坐久站族群要小心。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲醫師表示，頸椎長骨刺有很多症狀，常見是手部麻痛，或是容易暈眩視力模糊，也有可能是像心絞痛或是小中風的形式表現。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名52歲的余姓男子長期手麻，加上一個多月前聲音突然沙啞，到中國醫藥大學新竹附設醫院求診神經外科醫師，透過X光片和核磁共振檢查，發現余男第五、第六、第七節頸椎往後的骨刺及軟骨，壓迫到頸椎神經造成手麻反射性疼痛，第五、第六、第七節頸椎往前的骨刺，壓迫到交感神經，造成聲帶肌肉緊張而出現沙啞的聲音。經醫師施以「微創頸椎骨刺椎肩盤切除手術」，病患開完刀立馬恢復「美聲」，手也不麻了。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師江忠穎指出，頸椎長骨刺有很多症狀，常見是手部麻痛，或是容易暈眩視力模糊，也有可能是像心絞痛或是小中風的形式表現。頸椎骨刺也可能是造成聲音沙啞的原因，因為頸椎前方即是食道以及氣管還有支配喉部聲帶發音的神經，當骨刺嚴重到壓迫喉部交感神經鏈，很容易造成喉部肌肉緊張發聲出問題。

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▲長期手麻...突然失聲竟是頸椎神經壓迫　久坐久站族群要小心。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲手術前（左）及手術後（右）。

江忠穎醫師表示，久坐或久站不良的頸部姿勢或是長時間不當的施力會造成頸椎椎間盤壓力過大，進而造成椎間盤纖維環磨損及破裂，使得椎間盤突入脊椎管或椎孔。頸椎椎間盤突出可造成神經根病變和脊髓病變，嚴重時引起肌肉無力等症狀。神經根病變症狀初期可藉由藥物治療或配合復健及運動就能減輕症狀。但如果以上療法無效，可以考慮手術治療。江醫師建議，需要久站久坐的行業，每一小時要休息10分鐘，避免脊椎持續退化。

▲長期手麻...突然失聲竟是頸椎神經壓迫　久坐久站族群要小心。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲江忠穎醫師表示，久坐或久站不良的頸部姿勢或是長時間不當的施力會造成頸椎椎間盤壓力過大，進而造成椎間盤纖維環磨損及破裂，使得椎間盤突入脊椎管或椎孔。

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關鍵字： 失聲 手麻 中醫大 神經外科 骨刺 頸椎神經壓迫
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