LP腫成「葡萄柚」竟是肝硬化　醫：有這11症狀當心了！

▲陰囊腫成「葡萄柚」竟是肝硬化，醫：有這11症狀當心了！（圖／肝炎三部曲資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名40歲男性陰囊腫成葡萄柚大，原本以為染性病，就醫才知道是肝硬化引起的腹水滲進陰囊。醫師表示，肝硬化初期症狀不明顯，但若出現疲倦、消瘦、腹部變大等11大症狀，就代表進入中晚期，不僅肝臟表面凹凸不平如苦瓜，每年還有5%的罹癌機率，不可不慎。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，肝硬化是指肝臟細胞長期發炎，細胞壞死結疤，嚴重纖維化的結果。誘發因素除了慢性B型肝炎、C型肝炎外，飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常、飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常、自體免疫疾病、先天性疾病等都有可能誘發。

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康本初提到，肝硬化在初期症狀往往不明顯，進入中、末期會出現疲倦、消瘦、體力變差、食慾不振、黃疸、茶色尿、腹部變大、下肢水腫、疝氣、陰囊腫大、牙齦出血、瘀青、男性女乳症、女性月經失調、停經等症狀，可經由觸診、血液檢查（肝功能、血球數）、腹部超音波、肝臟切片做鑑別診斷。

▲書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初。（圖／記者嚴云岑攝）

陰囊腫大與肝硬化有何關聯？康本初指出，腹水是肝硬化常見的併發症之一，因肝臟硬化後產生的門脈壓力增加而產生，當肝硬化惡化時，會使得腹水增加，腹壓升高，不只肚子會越來越大，還可能造成陰囊腫大、下肢水腫、疝氣等。不僅外觀受到影響外，也有消化不良、細菌感染等一連串併發症的風險。

肝硬化是國人第10大死因，也為提高肝癌機率，康本初提醒，一旦確診肝硬化，必須儘早對症下藥，若為B、C肝造成，須盡快服用抗病毒藥物；若為酒精性肝炎，則須儘速戒酒。若肝硬化已併發腹水，在飲食上要控制鹽分攝取，配合利尿劑幫助水份排出。

此外，肝硬化患者若便祕，可能會使毒素、細菌停留在腸道中，當血液由腸道往肝臟回流時，因肝硬化的關係，代謝能力、免疫力都較差，無法代謝不好的物質或清除細菌，易引起肝昏迷或腹水感染。此外，日常生活避免過量飲酒，生活作息規律，不亂服藥物，降低肝硬化惡化的可能。