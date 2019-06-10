離開我就一起死！心理專家列「恐怖情人5特質」他極度沒安全感？

▲專家提醒，恐怖情人會有衝動、暴力傾向等行為。（圖／ET示意圖）

記者趙于婷／台北報導

因遇到恐怖情人造成遺憾的意外時有耳聞，根據台北市衛生局心理諮商調查顯示，「兩性關係」一直是首要諮商問題。心理師楊靜芬指出，理性分手有時比相愛更難，嚴重者可能衍生無法收拾的新聞案件，如果遇到對方有控制、衝動等5大人格特質，建議尋求專業或長輩一起討論分手規劃。

楊靜芬說，真愛必須建立在對等的真誠之上和彼此尊重，若理性與感性間失去平衡，反而會讓人沈溺在虛幻浪漫的愛情中，往往在遇到現實生活後，才驚覺雙方相處上遇到障礙、溝通上出現鴻溝，但要理性分手有時不是那麼容易，因此會建議在交往過程中，就要好好觀察對方的人格特質。

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很多人在感情中會有控制、極端想法等行為。楊靜芬建議，分手時要以同理對方感受的溝通方式提出分手，顧及對方自尊心、並表達自己的需求，具體描述倆人親密關係無法繼續的狀況，並且要約在公開場合提分手，找對方認同的友伴在附近等候。她也提醒，一旦對方出現以下5個人格特質，要進一步尋求專業或長輩討論。

▲分手要以同理對方感受的去做溝通，不要傷害對方自尊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【恐怖情人5特質】

1.對方已習慣把您視為「我的」，不允許你做自己想做的事。

2.對方常控制您的行動、想法，要求你順從他的意思行事。

3.對方個性衝動、容易失控、有暴力傾向，不太能夠接受拒絕與挫折。

4.對方固執、堅持、有極端想法，曾表示「離開我，就一起死」。

5.對方容易否定自己，具有強烈不安全感，要脅「沒有你，生命就沒有意義」。