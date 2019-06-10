ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

離開我就一起死！心理專家列「恐怖情人5特質」他極度沒安全感？

ETtoday健康雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲專家提醒，恐怖情人會有衝動、暴力傾向等行為。（圖／ET示意圖）

記者趙于婷／台北報導

因遇到恐怖情人造成遺憾的意外時有耳聞，根據台北市衛生局心理諮商調查顯示，「兩性關係」一直是首要諮商問題。心理師楊靜芬指出，理性分手有時比相愛更難，嚴重者可能衍生無法收拾的新聞案件，如果遇到對方有控制、衝動等5大人格特質，建議尋求專業或長輩一起討論分手規劃。

楊靜芬說，真愛必須建立在對等的真誠之上和彼此尊重，若理性與感性間失去平衡，反而會讓人沈溺在虛幻浪漫的愛情中，往往在遇到現實生活後，才驚覺雙方相處上遇到障礙、溝通上出現鴻溝，但要理性分手有時不是那麼容易，因此會建議在交往過程中，就要好好觀察對方的人格特質。

請繼續往下閱讀...

很多人在感情中會有控制、極端想法等行為。楊靜芬建議，分手時要以同理對方感受的溝通方式提出分手，顧及對方自尊心、並表達自己的需求，具體描述倆人親密關係無法繼續的狀況，並且要約在公開場合提分手，找對方認同的友伴在附近等候。她也提醒，一旦對方出現以下5個人格特質，要進一步尋求專業或長輩討論。

▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手要以同理對方感受的去做溝通，不要傷害對方自尊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【恐怖情人5特質】

1.對方已習慣把您視為「我的」，不允許你做自己想做的事。
2.對方常控制您的行動、想法，要求你順從他的意思行事。
3.對方個性衝動、容易失控、有暴力傾向，不太能夠接受拒絕與挫折。
4.對方固執、堅持、有極端想法，曾表示「離開我，就一起死」。
5.對方容易否定自己，具有強烈不安全感，要脅「沒有你，生命就沒有意義」。

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

關鍵字： 恐怖情人 兩性關係 分手 心理諮商
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

馬如龍肺腺癌病逝！醫曝「7症狀」75%發現已晚期：常被誤認感冒

賀一航大腸癌病逝！醫曝「5大危險徵兆」：不只有血便

膽囊剖開！醫驚見上百顆「黑黃小子彈」...鋪成健康步道　網嚇傻：好痛

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

手搖飲「熱量實測」差很大　「這款爆增6倍」一杯就近500卡！

馬如龍罹肺腺癌...闖不過這關　醫談「腸穿孔」：他應該忍很久

頭暈臉慘白！營養師揭「鐵質含量TOP5食物」照吃就對了

無聊當有趣！大人搞哭小孩「10句玩笑」兒科醫師聽了超爆氣

離開我就一起死！心理專家列「恐怖情人5特質」他極度沒安全感？

黑咖啡不要糖奶？研究：越愛苦味「個性越黑」…恐是精神病、虐待狂

讀者迴響

回到最上面