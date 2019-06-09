登革熱疫情未停！　北市衛生局：不清「孳生源」最高罰1萬5

▲登革熱疫情仍在發燒中，衛生局提醒民眾一定要做好孳生源清除防疫措施。（圖／高雄市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

近期高雄地區本土登革熱持續發燒，根據疾管署統計，截至6/6全台共171例確診病例，其中16例本土病例都在高雄市。台北市衛生局提醒，已在今年5月公告孳生源清除防疫措施，若經通知限期改善仍未改善者，可依法處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

台北市衛生局疾管科歐佳齡科長指出，今（108）年截至6月6日，全國登革熱確診171例，其中本土登革熱病例16例；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，境外移入病例數為近10年同期最高，北市目前確定病例數為24例，皆為境外移入。

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澈底清除孳生源是登革熱防治的根本！台北市政府於108年5月1日公告台北市「防止病媒蚊孳生，預防登革熱｣孳生源清除防疫措施。歐佳齡呼籲，民眾應主動清除室內外孳生源，若發現孳生源，經通知限期改善仍未改善者，依據傳染病防治法第25條及第70條，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

另外，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，一定要儘速就醫並告知活動史，早期診斷與治療，若有登革熱防治與通報相關問題，可撥打台北市政府衛生局防疫專線02-2375-3782。