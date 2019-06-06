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端午小心鹼粽水！醫籲誤喝「別催吐＆飲水」：長期恐致食道癌

點評:盡量別放在熟悉的容器裡...
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▲粽子,肉粽。（圖／翻攝自pixabay）
▲鹼粽水是在製作鹼粽時加入糯米來幫助澱粉糊化，就變成我們看到QQ彈牙的樣子。（圖／翻攝自pixabay）

文／黃昌鼎

日前新聞報導一名5歲孩子，因照顧者誤把冰箱中的鹼粽水當成感冒藥水來餵食，造成孩子嚴重的食道灼傷。

有幾個重點：

1.感冒藥水即便開封後也不用冰，放室溫密封起來即可，建議可統一存放於防潮箱。
2.鹼粽水腐蝕性非常強，5歲孩子一般藥水最多喝不會超過10C.C.，就已經造成食道一輩子的傷害了。
3.千萬不要再用飲料罐來裝腐蝕性或有毒的液體，就算外面有寫，放久了連自己都會忘記的（比如，鹼很容易看成鹹，而被當成鹽巴）。

什麼是鹼粽水？

鹼粽水或鹼粉的成份，是強鹼性的碳酸鈉或氫氧化鈉，在製作鹼粽時加入糯米來幫助澱粉糊化，就會變成我們看到的QQ彈牙的樣子。

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誤食鹼粽水會怎樣？

短期：口腔潰爛、吐血、胸部或腹部疼痛、嘔吐、呼吸困難、食道穿孔、死亡。
長期：食道狹窄、進食困難、食道癌。

▲喝水,水壺,水瓶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲誤食鹼粽水須直接送醫，要絕對禁食，千萬不可催吐、服用開水或牛奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

治療：

1.直接送醫要絕對禁食，千萬不可催吐、服用開水或牛奶。
2.24小時內進行第一次胃鏡評估。
第一度灼傷：可觀察24～48小時後出院。
第二度灼傷：住院兩週，使用抗生素、類固醇及制酸劑。
第三度灼傷：全靜脈營養，完全禁食，鼻胃管引流，使用抗生素、類固醇及制酸劑。

注意：

仿間除了鹼粽水，通樂也是常見誤食，或是自殺者的愛物，跟鹼粽水一樣都是強鹼，要非常小心。

印象很深刻在住院醫師時，一個14～15歲的少年，跟家人吵架後喝下通樂，在加護病房仍是一副倔強的表情。孩子啊，知道你一時的衝動，日後的人生要付出多少代價嗎？

 本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑

關鍵字： 黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑 黃昌鼎 端午節 粽子 鹼粽水 健康百科
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