賀一航大腸癌逝「手術後未化療」醫分析患者臨床有三大迷思

▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

資深藝人豬哥亮、賀一航都因為大腸癌離世，大腸癌也是國人癌症發生率第一名癌症，醫師表示，臨床觀察大腸癌患者有三大迷思，進而產生大腸癌治療不易的恐慌，其實，大腸癌早期發現就可以獲得較好的治療，但不代表後期患者沒有希望，往往都得看患者的配合度而定。

賀一航3日晚間病逝台北榮總，享壽64歲，然而他在8年前就被確診患上大腸癌第3期，接受手術開刀但卻從未接受過化療，後來疾病復發且蔓延肝肺而撒手人間。

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北投健康管理醫院副院長梁程超表示，臨床上有三種情況是大腸癌患者臨床上常見的迷思，也往往是影響治療效果的關鍵，包含：害怕人工造口影響自尊、一聽到大腸癌就覺得治癒率低而消極面對、寧願接受傳統療法。

梁程超指出，通常大腸癌手術治療需要人工肛門的原因為發生在直腸且接近肛門7公分以內的癌變，或已經侵犯到肛門的擴約肌，這時需在左下腹做腸造口，即永久人工肛門。

不過，有些直腸癌可以先接受化學治療合併放射線治療，若腫瘤可以縮小到可以保留肛門的安全範圍，再行手術治療，如此就可以保留住肛門的功能。

此外，大腸癌造成嚴重腸阻塞時，有時候會做暫時性的人工造口，既然是暫時性，待一段時間後，會再將腸子接回去。

至於大腸癌的治癒率，梁程超表示，只要大腸癌不轉移，一、二期大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高，根據統計，第一期大腸癌5年存活率高達95%、第二期5年存活率為80%、第三期存活率降為60%，縱使化療有許多不適，仍一定要配合標準治療流程。

有些患者會尋求傳統療法如中醫治療，梁程超分析，疾病的治療方法很多，系統也不一樣，但中醫目前在大多數的癌症治療缺乏臨床實證，若病患可以先接受癌症的建議治療，必要時再輔以中醫的調理，也許比較好。

大腸癌已儼然成為新國病，預防之道還是要先從自己做起，減少燒烤油炸的食物，少吃加工肉類製品，多吃蔬菜水果、多運動、減重。最重要的還是要定期糞便潛血檢查，一有問題就該接受大腸鏡檢查。

梁程超表示，國健署針對50~74歲提供每兩年一次的糞便潛血檢查，但目前到檢率只有四成多，符合條件的民眾應善加利用。