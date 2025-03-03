「斷崖式降溫」恐奪命　醫示警「4件事」不要做

▲明天全台大降溫，醫師提醒要做好保暖措施。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

明天要降溫了！根據氣象預報，全台受大陸冷氣團影響，氣溫將在短短一天內驟降15度，是引爆心血管問題的危機時刻。醫師指出，每當寒流來襲都會導致心肌梗塞、猝死增加，建議民眾若出現不適症狀，千萬別做4件事。



胸胸重症科醫師黃軒指出，長時間暴露於斷崖式冷凍環境可能引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停，許多研究報告斷崖式冷凍天氣，是和中風和心血管事件的發生，有密切相關；根據統計，心肌梗塞若超過12小時才就醫，死亡率會上升至16%，若能在90分鐘內打通血管，心臟損傷較小，若拖延過久，可能引發慢性心臟衰竭、甚至心臟破裂或猝死。

黃軒提醒，一旦有任何不適症狀，千萬不能「忍痛不就醫」、「亂拍打胸口或大力咳嗽」、「亂吃藥自救」、「不要一直問親友該不該就醫」，若胸悶、壓迫感持續15分鐘以上未緩解，就要立刻就醫，忍耐不就醫會增加死亡風險；拍打胸口和大力咳嗽毫無醫學根據，反而可能加重心臟負擔。

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黃軒強調，胸悶等心肌梗塞症狀發生時，要立即撥打119求助，爭取治療黃金時間，而在低溫時期，要做好保暖、避免冷熱交替，有心血管疾病病史者，務必遵循醫囑，隨時留意身體狀況，若有異狀立即就醫。