視察急診挨轟作秀　邱泰源稱「打電話就知狀況」：讓他們吐苦水

▲衛福部長邱泰源日前視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

國內急診壅塞問題引發關注，衛福部長邱泰源26日突襲多家醫院，喊出急診壅塞已緩解，但隨即遭到台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳砲轟是「作假」、「作秀」。對此，邱泰源今回應：「我要知道什麼，打個電話就知道狀況，但是就是要親自去了解一下，讓他們看看、吐吐苦水也好。」

陳玉鳳受訪時指出，邱泰源去視察前，醫院就已經收到通知，把急診病人往別科病房塞。她也直接到台大醫院門口開直播，15分鐘內就有3台救護車，痛批邱泰源作秀，「根本就是假的」，更酸：「部長應該要變裝進急診看看真實狀況，不在現場的怎麼知道多辛苦多累？這種根本沒有先說好的才是突襲，你不會我教你。」

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邱泰源今下午緊急召開記者會針對醫院壅塞處置說明現況，他回應，上周覺得需要實際去了解狀況，了解各醫院的心聲，越基層越好，所以才安排時間過去，而且是當天中午12點才開始聯繫，醫院不可能在這麼短的時間內處理，一切都是正常程序轉住院。

邱泰源進一步表示：「各位都知道，我40年在台大出入，對急診非常熟悉，知道急診的狀況每天是怎麼樣，真的只是想去了解，有機會的話，就是跟第一線同仁打打氣。」

他強調自己是抱著學習的心，並沒有要突襲，「各位都知道，我們在醫院久了，不管是院長、主任，大家都是幾十年來一起成長的好朋友，我要知道什麼，打個電話就知道狀況，但是就是要親自去了解一下，讓他們看看、吐吐苦水也好。」