ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

視察急診挨轟作秀　邱泰源稱「打電話就知狀況」：讓他們吐苦水

▲▼因應急診壅塞，衛福部長邱泰源視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供）

▲衛福部長邱泰源日前視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

國內急診壅塞問題引發關注，衛福部長邱泰源26日突襲多家醫院，喊出急診壅塞已緩解，但隨即遭到台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳砲轟是「作假」、「作秀」。對此，邱泰源今回應：「我要知道什麼，打個電話就知道狀況，但是就是要親自去了解一下，讓他們看看、吐吐苦水也好。」

陳玉鳳受訪時指出，邱泰源去視察前，醫院就已經收到通知，把急診病人往別科病房塞。她也直接到台大醫院門口開直播，15分鐘內就有3台救護車，痛批邱泰源作秀，「根本就是假的」，更酸：「部長應該要變裝進急診看看真實狀況，不在現場的怎麼知道多辛苦多累？這種根本沒有先說好的才是突襲，你不會我教你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱泰源今下午緊急召開記者會針對醫院壅塞處置說明現況，他回應，上周覺得需要實際去了解狀況，了解各醫院的心聲，越基層越好，所以才安排時間過去，而且是當天中午12點才開始聯繫，醫院不可能在這麼短的時間內處理，一切都是正常程序轉住院。

邱泰源進一步表示：「各位都知道，我40年在台大出入，對急診非常熟悉，知道急診的狀況每天是怎麼樣，真的只是想去了解，有機會的話，就是跟第一線同仁打打氣。」

他強調自己是抱著學習的心，並沒有要突襲，「各位都知道，我們在醫院久了，不管是院長、主任，大家都是幾十年來一起成長的好朋友，我要知道什麼，打個電話就知道狀況，但是就是要親自去了解一下，讓他們看看、吐吐苦水也好。」

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

關鍵字： 急診 急診壅塞 急診室

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

彰基遭駭客攻擊　衛福部找專家進駐：資料逐步復原中

視察急診挨轟作秀　邱泰源稱「打電話就知狀況」：讓他們吐苦水

錫蘭踢爆爭議「心靈課程」　北市衛生局調查：未涉及不法

姜至剛接任署長遭批　邱泰源掛保證：他是食藥署大谷翔平

護理人力沒補齊過　衛福部研議「急診三班護病比、加發夜班獎勵」

「流感、腹瀉」疫情雙降　疾管署：流感3月中旬脫離流行期

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

心靈課程引爭議　專業心理師列「4原則」：小心二次傷害

塑膠餐盒微波超毒？　認識「分類編號」避免錯用

流行的「微步行」和「超慢跑」有何不同？專家指出關鍵

讀者迴響

回到最上面