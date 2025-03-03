免治馬桶「用錯3下場」！醫警告：恐持續性滲便

▲免治馬桶超方便，但錯誤使用恐引發假性便意，甚至持續性滲便。（示意圖／pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

免治馬桶是許多人家裡衛浴間的必備設備，不少人大讚「一用就回不去了！」不過，大腸直腸外科醫師鍾雲霓提醒，過度依賴免治馬桶恐帶來意想不到的問題，頻繁以水柱灌洗，不僅致使肛門區域乾燥、敏感，還可能引發假性便意，甚至是持續性滲便。

鍾雲霓醫師在粉專指出，清水洗屁屁雖好，但不宜太過頻繁。長期以來，她都提倡清水清洗肛門有好處，但過度清洗可能洗去皮膚表面的油脂與保護屏障，進而使肛門區域變得乾燥、敏感甚至不適。

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此外，鍾雲霓說，過於頻繁地使用水柱灌洗肛門直腸，會引起不必要的便意感，產生「假性便意」；而若肛門括約肌鬆弛，則可能造成持續性滲便，「病患常誤以為肛門健康出了問題，其實是清潔習慣過當。」

▲使用免治馬桶，水溫別過高、也別讓水柱沖入肛門內部。（示意圖／視覺中國）

使用免治馬桶其實有眉角！鍾雲霓建議，應避免水溫過高，尤其在秋冬乾燥季節，過熱的水柱恐破壞皮膚的油脂屏障；頻率只要在「排便後大致清洗」即可，日常無需過多使用水柱清潔；另外，也僅需沖洗肛門表面，避免水柱沖入肛門內部或直腸，以免導致過度刺激。

當清洗後若感覺皮膚乾燥或刺癢，鍾雲霓提醒，可在肛門部位輕薄塗抹凡士林，以形成保護層、減少外界刺激。她強調，再好的工具都可能因使用不當而帶來問題，擁有正確觀念，才能好好使用這「肛門好朋友」。