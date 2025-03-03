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急診塞床　蘇一峰轟賴清德解方爛「不如錢到位」

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

各大醫院急診塞床問題未解，醫師出身的總統賴清德提出強化病床調度等短期改善方案，但臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰批爛，他強調，各醫療科別有專業分工，隨意調度病床，導致醫護人員照護不熟悉的病患類型，增加醫療風險與醫療疏失的可能性，對醫病都是風險，「不如錢到位」。

針對護理人力短缺問題，護理師公會全國聯合會建議政府透過公務預算補貼臨床護理人員薪資，每人每月發放至少1萬元津貼，以提高護理人員留任率。對此，蘇一峰認為，該方案遠比「病床調度」或「作秀視察」更具實質效益，並呼籲政府儘速撥款支援基層醫護，以解決當前醫療困境。

至於衛生福利部長邱泰源近日突襲視察急診，卻遭醫界質疑作秀成分大於實質改善，蘇一峰也批評視察毫無意義，反而加重醫療現場負擔。蘇一峰指出，醫療壅塞的主因是護理人員流失，導致大量病床被迫關閉，進而使急診病患無法順利轉入病房。

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「我覺得錢沒有到位才是一個最大的問題」蘇一峰認為，只要錢到位，護理人員問題就可趕快解決；衛福部長突襲式視察僅是施加壓力，迫使醫院短時間內清出床位，並未真正解決根本問題，反而可能讓護理人員工作負擔加劇，形成離職惡性循環。

▲▼ 急診塞床蘇一峰轟賴清德解方爛「不如錢到位」。（圖／合成圖）

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關鍵字： 蘇一峰 護理師 賴清德 急診 塞床

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