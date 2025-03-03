早期沒腹痛、排便也正常　醫曝大腸癌「隱藏地雷」　

▲有些大腸癌患者，早期根本沒有明顯的腸胃不適。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

持續「口臭」當心是腸癌！醫師指出，最新研究發現，一些導致口臭的細菌，竟然與大腸癌有關，而其中最值得關注的細菌就是S. moorei，有些大腸癌患者，早期根本沒有明顯的腸胃不適，沒有腹痛、沒有排便異常，但卻出現持續性的怪異口臭，該研究發現，這種細菌不只待在嘴巴，還能跑進腸道，甚至在大腸癌患者的腸道與腫瘤組織中被大量發現。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，大多數人對口臭的理解很簡單，不是因為吃了大蒜、洋蔥，就是因為牙菌斑或蛀牙，但其實口腔裡住著上百種不同的細菌，其中有些細菌專門分解蛋白質，釋放出讓人口氣變臭的硫化氫、甲硫醇，這些就是臭雞蛋或腐爛蔬菜味的來源，而 S. moorei 就是這些「臭味製造機」中的一員。

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▲醫師指出，研究發現導致口臭的細菌，與大腸癌有關。（圖／記者李佳蓉攝）

張家銘說，如果S. moorei只是從嘴巴跑到腸道，那還好，畢竟每天吃下去的食物裡也有各種細菌，但可怕的是，當它一旦「安頓下來」，會開始幫助腫瘤生長，S. moorei 會抓住腸道細胞上的整合素α2/β1受體，這個受體本來是幫助細胞維持穩定的，但這種細菌卻利用它啟動癌細胞的「成長開關」PI3K-AKT-mTOR-C-myc 訊號通路，讓癌細胞快速增殖、延長壽命，不容易死亡。

簡單來說，這細菌就像是在幫癌細胞踩油門，讓它長得更快、活得更久，如果S. moorei在腸道裡越多，大腸癌的風險可能也會越高。

張家銘指出，有些大腸癌患者早期沒有明顯腸胃不適，如腹痛或排便異常，但卻有持續性的怪異口臭，科學家發現，這可能是因為腸道裡的細菌代謝物進入血液，再透過肺部排出，影響了口氣，這也讓研究人員開始思考，未來是否透過口氣分析來篩檢大腸癌，現在已經有一些科學家開始研究分析呼吸中的揮發性有機化合物（VOC），看看能不能找出特定的「癌症氣味指紋」，如果技術成熟，說不定以後只要「對著機器吹口氣」，就能知道腸道健康。