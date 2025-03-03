剛壞壞完驗不出！「8種性病」潛伏期曝　醫：有的恐數年





▲每一種性病的潛伏期與空窗期長短不一，剛結束不安全性行為恐驗不出來。（示意圖／免費圖庫pexels）

文／黃維倫醫師

許多性傳染病在初期並無明顯症狀，感染者常常無法察覺自己已經染病，這不僅會對自身健康造成危害，也增加了傳播給他人的風險。因此，了解不同性病的潛伏期及適當的檢測時間，對於及早發現和治療至關重要。 本文介紹常見性病潛伏期和檢測時間。

不安全性行為後，我到底有沒有染病？

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單身許久的小杰在某次精蟲衝腦的夜晚，衝了一家半套店鬆一下。回到家後，焦慮悄悄地在小杰心中蔓延開來。他開始擔心自己可能會感染上性病，尤其是他並不確定對方的健康狀況。他google關於性病的資訊，越查越不安，開始想像自己會出現症狀，甚至擔心自己會有奇怪的皮疹或發燒。焦慮的情緒讓他無法入睡，心裡一直在問自己：「這樣會不會得病？」隔天他決定到檢驗所檢驗，卻被告知在這麼短的時間內，即便沒有症狀或檢驗結果是陰性，仍然有可能是潛伏期或空窗期。

性病潛伏期和空窗期有什麼不一樣？

簡單說，潛伏期就是感染後到症狀出現的這段期間；而空窗期則是感染後到檢測技術可以驗到的這段期間。

潛伏期

潛伏期是從病原體進入人體後，到臨床症狀首次出現的這段時間。在潛伏期內，感染者可能沒有任何不適或症狀，但有些性病在潛伏期內已具有傳染性，例如淋病和衣原體感染。潛伏期的長短因疾病而異，有些短至數天（如淋病），有些長達數年（如人類免疫缺乏病毒HIV）。

空窗期

空窗期是指從感染開始到檢測方法能準確檢出感染的這段時間。在空窗期內，即使感染已經發生，檢測可能呈陰性，因為人體尚未產生足夠的抗體或檢測方法無法捕捉病毒或病原體。空窗期的長短取決於檢測技術和疾病特性，例如HIV一般抗體檢測的空窗期約為3週到3個月，而核酸檢測（RNA）空窗期僅需2週；梅毒空窗期約2～4週，因抗體生成需要時間。

▲8種性病潛伏期、空窗期及檢測時間一圖看。（圖／黃維倫醫師授權提供，點圖可放大）

性病的潛伏期、空窗期和檢測時間

淋病（Gonorrhea）

－潛伏期：2～7天

－空窗期：使用核酸檢測約2～7天可檢驗出來

－檢測建議時間：有症狀時，或接觸7天後

梅毒（Syphilis）

－潛伏期：10～90天（平均3週）

－空窗期：梅毒的空窗期約為2～6週，但若有疑慮需要3個月後再確認

－檢測建議時間：接觸後2週至3個月，必要時重複檢查

披衣菌（Chlamydia）

－潛伏期：1～3週

－空窗期：核酸檢測約2～7天可檢驗出來

－檢測建議時間：有症狀時，或接觸後7天

軟性下疳（Chancroid）

－潛伏期：4～10天

－空窗期：症狀出現即可檢測

－建議檢測時間：性行為後1週至2週

人類乳突病毒感染 、菜花（HPV）

－潛伏期：數週至數年，通常大多於2～3個月發病

－空窗期：數週至數月

－建議檢測時間：有症狀時，或接觸後3個月檢測，必要時重複檢查

單純皰疹（Genital Herpes）

－潛伏期：2～12天

－空窗期：血清學檢測需1～3週

－建議檢測時間：有症狀時，或性行為後12週

愛滋病（HIV）

－潛伏期：2～4週（急性期症狀）

－空窗期：

核酸檢測：2週

第四代檢測：2～4週

抗體檢測：3週至3個月

－建議檢測時間：初次檢測在接觸後2～4週，確認檢測在3個月後

B型肝炎及C型肝炎

潛伏期：1～4個月（B型）；2週至6個月（C型）

空窗期：B型約4～7週左右，C型約6～12週

建議檢測時間：性行為後2～3個月

▲泌尿科醫師指出，於不安全性行為後2週檢測，已可初步排除幾種性病。（示意圖／記者趙于婷攝）

總結：不安全性行為多久後要來做檢測呢？

早期檢測建議在不安全性行為後2週左右，可以初步排除淋病、披衣菌、皰疹、HIV（核酸檢測）；而即便早期檢測結果為陰性，仍建議於3個月後進行確認檢測。若在任何時間點有疑似症狀，即便前次檢測結果為陰性，仍然須盡速至醫療院所就診檢測。

本文經授權轉自：You and泌的鳥醫師．黃維倫《不安全性行為後多久後要來檢查? 8種常見性病潛伏期和檢測時間》