姜至剛接任署長遭批　邱泰源掛保證：他是食藥署大谷翔平

記者趙于婷／台北報導

新任食藥署長由台大醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任，這也是首位醫師背景的食藥署長。但藥師公會理事長黃金舜直言「沒有辦法接受」，認為姜至剛的背景僅為毒物。對此，衛福部部長邱泰源今（3日）掛保證「姜至剛是食藥署大谷翔平」，謝謝台大醫院割愛。

▲食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

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黃金舜說，邱泰源找姜至剛擔任食藥署長，公會立場雖然尊重，因為要找什麼人是他的職權，但衛福部的口腔司長是牙醫師、中醫藥司司長是中醫師、照護司司長就是護理師，現在食藥署管全台灣的食品跟藥品，竟然找醫師擔任，姜至剛背景為毒物，「食藥署長只有管餐廳不中毒，我想沒有這麼單純吧，我們沒有辦法接受！」

針對黃金舜的質疑，邱泰源今回應，姜至剛是三刀流，毒物、藥理和法律都行，「他是食藥署大谷翔平」，謝謝台大醫院割愛優秀教授服務。

姜至剛今也回應，非常了解黃理事長代表所有藥師的指導，醫藥本來就是一家的，「我過去在博士班念藥理的部分還更專精，也曾擔任台灣大學附設醫院醫材委員會審查小組召集人。」他強調，謝謝黃理事長的指導，3天前才遇到他，已經有約找時間要拜訪他，他也很大方答應。