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錫蘭踢爆爭議「心靈課程」　北市衛生局調查：未涉及不法

▲書摘內文示意圖：談判致富。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲近期坊間有越來越多推廣身心靈成長的課程，引發不少爭議。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／台北報導

近期坊間有越來越多推廣身心靈成長的課程，引發不少爭議，YouTuber錫蘭日前更發出2小時影片揭露某心靈團體的內幕。對此，台北市衛生局今表示，前往稽查發現該課程上課地點已經停課，遭指控的林姓負責人指出課程是另一間名稱相似公司舉辦，和他並沒有關係，目前初步未涉及不法。

YouTuber錫蘭日前發布長片「你的心靈不需要課程」，深入解析大型團體意識訓練（LGAT），片長長達2.3小時，3天就累積兩百萬觀看數。同時更有網友好奇查詢團體負責人林昱成，不僅是心理師，更是「張老師」基金會的合作對象，事後「張老師」也回函給錫蘭，已經暫停與林昱成的合作。

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對此，台北市衛生局心理衛生科專委紀玉秋表示，2月19日調查「心動力」，不過發現有兩間不同公司，分別是「英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司」和「心動力國際企管顧問有限公司」，而被點名的林姓諮商師是心動力國際企管顧問有限公司，並沒有參與另一間公司心理課程，只是公司名稱相似，所以目前看起來未違反《心理師法》相關法條。

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

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