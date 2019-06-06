戒菸有錢拿！新北推「3階段比賽」總獎金高達103萬

▲曾有研究指出戒菸成功率僅3％，但若有醫護團隊協助則可高達50%。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／新北報導

戒菸不容易！曾有研究指出戒菸成功率僅3％，但若有醫護團隊協助則可高達50%。對此，新北市衛生局推出「戒菸三箭菸癮不見」活動，只要到合約醫療院所參加，就可獲得刮刮卡，之後配合戒菸8週，通過相關檢驗，就可再參加抽獎，活動三階段總獎金高達103萬。

衛生局長陳潤秋表示，新北市是全國執行菸害防制最嚴格的縣市，今年再推出連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，加上先前的公園綠地、高中以下校門口，包括家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前騎樓，總計約8,700處，且目前還在鼓勵更多業者加入騎樓禁菸行列。

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台灣每年約有2萬5,000名死於吸菸及近3,000名死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人因菸害而喪命。但戒菸單靠意志力往往功敗垂成，為鼓勵民眾戒菸，衛生局推出「戒菸三箭菸癮不見」活動，祭出高額現金分一步步協助民眾戒菸。

陳潤秋說，只要前往合約醫療院所或藥局報名，就能拿到限量1萬張可刮出300到1萬元現金的刮刮卡，第一階段就要送出總獎金50萬的現金，第二步則只要在醫護團隊協助下戒菸8週，可再參加2千到1萬元的抽獎，滿三個月戒除菸癮者就有機會抽中10萬元金，共有3個名額，總獎金共達103萬。活動詳情可至【戒菸三箭】查詢。

▲新北市衛生局「戒菸三箭菸癮不見」活動總獎金高達103萬元。（圖／衛生局提供）

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