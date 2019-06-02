反覆腹痛、發燒竟復是巧克力囊腫復發！切除還需「長期抗戰」

▲反覆腹痛當心子宮內膜異位症復發，圖為示意圖，非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名30歲女性，四年前因為子宮內膜異位症造成巧克力囊腫接受手術治療，以為切除後就沒事，沒想到一年前出現下腹疼痛、解便不順，還反覆發燒超過一個月，經過就醫檢查才發現疾病復發，卵巢長出5公分的巧克力囊腫。醫師提醒，子宮內膜異位症復發率高，需做好長期抗戰準備，術後可能需搭配服藥。

該名病患在手術後僅使用半年的停經針劑藥物，沒有定期回診追蹤，一年前先是出現下腹頭痛、解便不順，還以為工作壓力大造成腸胃問題，自行買藥吃卻不見好轉，甚至持續反覆發燒超過一個月，就醫檢查確認是子宮內膜異位症復發，除了巧克力囊腫還且合併骨盆腔發炎感染，引起持續疼痛及發燒症狀。

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中山醫學大學附設醫院婦產部醫師吳珮如表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，最常見的發生部位以卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔居多，也可能侵犯至大腸、膀胱或肺部，引起經痛、骨盆腔疼痛、異常出血及不孕等相關症狀。

吳珮如強調，對付子宮內膜異位症，應維持長期抗戰的治療心態，由於不少患者誤以為只要切除病灶，就能永絕後患，輕忽其五年內高達五成以上的復發率，結果致使疾病復發、面臨再次手術的可能。

吳珮如建議，針對較重度的子宮內膜異位症或巧克力囊腫大於5公分以上患者，除了採用手術治療減緩疼痛與惡化，更建議術後搭配長期的藥物控制，不僅能加乘手術治療效果，還能防止復發及二度手術傷害卵巢。

受現代社會環境變遷、飲食西化及晚婚影響，子宮內膜異位症有年輕化的趨勢。吳珮如提醒，如果經痛時間變長或頻率變高、性交疼痛或排便不正常等症狀，就應提高警覺。

由於子宮內膜異位症難以根除，曾經接受過手術者，也應選擇適合長期控制的藥物接續治療，保持每三個月一次定期追蹤；若是已復發且需要保有生育功能的患者，除了積極就醫檢查，也應選擇最能避免破壞卵巢的治療方式，為未來迎接新生命之前做好萬全準備。